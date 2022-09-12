Территория в верховьях Ижевского пруда стала особо охраняемой

Ижевск Удмуртия. Заболоченная пойма реки Иж в верховьях Ижевского пруда стала особо охраняемой природной территорией. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Месту дали название «Урочище «Верховья Ижевского пруда». На этой территории сформировались комплексы заболоченных мелководий и низинных болот, в которых находится большое разнообразие жуков, бабочек и стрекоз, приспособленных жить в условиях высокой влажности.

Также в верховьях пруда исследователи нашли редкие виды, включенные в Красную книгу Удмуртии. В их число из насекомых вошли: восковик-отшельник, бронзовка Фибера и зеленоватая перламутровка, из птиц — большая выпь, клинтуха, болотная сова, из млекопитающих — прудовая ночница, бурый ушан и рыжая вечерница.

Территория стала охраняемой для того, чтобы сохранить сформировавшийся природный баланс растений и животных.

«Сохранение и восстановление биологического разнообразия — приоритетные элементы экологической политики Удмуртской Республики. Создавая заповедные природные анклавы, мы минимизируем человеческое вмешательство в природу, чтобы сохранить ее уникальность и передать нашим детям», — рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

Но территории «Урочище «Верховья Ижевского пруда» теперь запрещено проводить любую хозяйственную деятельность, которая не связана с функционированием памятника природы. Горожане также могу посещать эти места, собирать дикоросы и рыбачить, но они должны соблюдать тишину, покой и не оставлять мусор.

Нарушители получат штрафы до 4 тыс. рублей, юридические лица — от 300 до 500 тыс. рублей. Если природе будет причинен значительный ущерб, то виновников могут привлечь к уголовной ответственности.

Сейчас в Удмуртии существуют 136 особо охраняемых территорий. В целом они занимают 9,4% от общей площади республики — 396,4 тыс. га.