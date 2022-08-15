Первый пункт приема вторсырья строят в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове появится первый пункт приема вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Экопункт строят на улице Пряженникова на парковке у гипермаркета «Магнит». Проект реализует компания по сортировке отходов «Строй-Инвест».

В пункт приема вторсырья можно будет сдать пластиковые бутылки, бумагу и картон, цветное бутылочное стекло и алюминиевые банки. Также в нем установят информационные стенды, будут проводить экскурсии, акции, встречи экосообществ и волонтеров.

Открытие запланировано на осень 2022 года.