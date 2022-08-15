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Первый пункт приема вторсырья строят в Глазове

16:15, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Первый пункт приема вторсырья строят в Глазове
16:15, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
297
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#Глазов\n#Удмуртия\n#экология\n#строительство\n#горожане\n#полезный город
Фото: пресс-служба администрации Глазова
297
0

Горожане смогут сдавать на переработку ПЭТ, макулатуру, стекло и алюминиевые банки.

Глазов. Удмуртия. В Глазове появится первый пункт приема вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». 

Экопункт строят на улице Пряженникова на парковке у гипермаркета «Магнит». Проект реализует компания по сортировке отходов «Строй-Инвест».

В пункт приема вторсырья можно будет сдать пластиковые бутылки, бумагу и картон, цветное бутылочное стекло и алюминиевые банки. Также в нем установят информационные стенды, будут проводить экскурсии, акции, встречи экосообществ и волонтеров.

Открытие запланировано на осень 2022 года.

16:15, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
297
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#экология\n#строительство\n#горожане\n#полезный город