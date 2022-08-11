В Глазове открыли электронный читальный зал под открытым небом

Глазов. Удмуртия. Комфортное общественное пространство для книгочеев оборудовали в Глазове. Электронный читальный зал под открытым небом разместили на площадке перед Публичной научной библиотекой имени В. Г. Короленко, сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртии.

На площадке установили новые скамейки и качели. Точкой притяжения книгочеев станет тумба с изображением библиотечных полок и книг с QR-кодами. Здесь представлено 100 произведений русских, удмуртских и зарубежной авторов из электронных собраний Национальных библиотеки России и Удмуртии. Электронные книги можно бесплатно читать онлайн или перенести на свой гаджет через QR-коды.