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В Глазове открыли электронный читальный зал под открытым небом

08:30, 11 августа, 2022
Андрей Поносов
В Глазове открыли электронный читальный зал под открытым небом
08:30, 11 августа, 2022
Андрей Поносов
107
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#библиотека\n#чтение\n#книги
Фото: пресс-служба министерства культуры УР
107
0

Читать и скачивать книги из виртуальной библиотеки можно бесплатно.

Глазов. Удмуртия. Комфортное общественное пространство для книгочеев оборудовали в Глазове. Электронный читальный зал под открытым небом разместили на площадке перед Публичной научной библиотекой имени В. Г.  Короленко, сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртии.

На площадке установили новые скамейки и качели. Точкой притяжения книгочеев станет тумба с изображением библиотечных полок и книг с QR-кодами. Здесь представлено 100 произведений русских, удмуртских и зарубежной авторов из электронных собраний Национальных библиотеки России и Удмуртии. Электронные книги можно бесплатно читать онлайн или перенести на свой гаджет через QR-коды.

08:30, 11 августа, 2022
Андрей Поносов
107
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#библиотека\n#чтение\n#книги