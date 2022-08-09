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Одной из новых улиц в Ижевске присвоили имя оружейника Геннадия Никонова

13:10, 09 августа, 2022
Юрий Абашев
Одной из новых улиц в Ижевске присвоили имя оружейника Геннадия Никонова
13:10, 09 августа, 2022
Юрий Абашев
171
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#улицы
Фото: Музей Ижевска
171
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Улица находится в Индустриальном районе.

Ижевск. Удмуртия. Вновь образуемой улице в Индустриальном районе присвоили имя оружейника-конструктора Геннадия Никонова, трудившегося на производственном объединении «Ижмаш». Соответствующее постановление опубликовано на сайте Ижевска.

Улица пролегает по территории, ограниченной улицами Ленина, Бабушкина, Васнецова и 10 лет Октября. Ранее это была одна из улиц бывших садовых товариществ.

Допустимым наименованием считается «улица Никонова»

Отметим, что Геннадий Никонов разработал высокоточную пневматическую винтовку для спортивной стрельбы. Также он является создателем самозарядного охотничьего карабина «Изюбр». Наибольшую известность конструктору принёс разработанный им автомат АН-94 «Абакан».

2022-08-09_12-24-31.png

13:10, 09 августа, 2022
Юрий Абашев
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#улицы