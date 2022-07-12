Ижевск. Удмуртия. Ижводоканал завершает строительство цеха по производству гипохлорита натрия, этот объект вошел в инвестиционную программу предприятия. В здании идут последние отделочные работы и покраска металлоконструкций под установку оборудования. Уже к концу 2023 года предприятие планирует полностью отказаться от использования жидкого хлора на станции водоподготовки «Пруд-Ижевск», расположенной в городке Металлургов.

Напомним, строительство цеха по производству низкоконцентрированного гипохлорита натрия для обеззараживания воды из Ижевского пруда перед подачей в городскую сеть началось в декабре 2021 года. На сегодня здание практически готово к приему оборудования. В этом убедился глава Ижевска Олег Бекмеметьев, побывав на стройплощадке.

Глава города отметил, что наличие склада хлора становится сдерживающим фактором для развития этой части города. «Объекты такого класса опасности должны иметь санитарно-защитную зону радиусом 500 метров. Сейчас на этом расстоянии от станции водоподготовки расположены и жилые дома, и административные здания, и зона рекреации, что, конечно, недопустимо. С ликвидацией опасного производственного объекта мы сможем рассмотреть перспективы развития микрорайона уже с другой точки зрения, с учетом полной безопасности данной территории», - рассказал Олег Бекмеметьев.

Дмитрий Муханов, директор Ижводоканала, напомнил, что гипохлорит натрия получают путем электролиза из обычной поваренной соли, он обладает всеми необходимыми антисептическими и дезинфицирующими свойствами. Такой способ подготовки питьевой воды с успехом применяется во многих российских регионах уже не первый год.

Изначально для нового цеха планировалось закупить западное оборудование, однако в связи с введенными в отношении российских предприятий санкциями, техзадание пришлось пересмотреть. Но, по заверению Дмитрия Муханова, это никак не скажется на сроках реализации проекта.

«Сейчас мы занимаемся корректировкой проектной документации с учетом установки отечественного оборудования либо оборудования, произведенного в дружественных странах. Думаю, до конца года эта работа будет завершена, и в начале следующего мы приступим к монтажу и пусконаладке», - сообщил директор Ижводоканала.

Станция «Пруд-Ижевск» обеспечивает около 20% водоснабжения Ижевска, от нее запитаны весь Ленинский район и часть городка Металлургов. В зоне обслуживания станции находится и электромеханический завод «Купол». Перспективу улучшения качества водоснабжения и вывод из эксплуатации опасного объекта вблизи производственной площадки поддерживают все сотрудники предприятия, уверен заместитель генерального директора акционерного общества Игорь Краснов.

«Напомню, в 2006 году партия «Единая Россия» заявила о необходимости реализации проекта «Чистая вода» на территории всей нашей страны. В 2009 году эта инициатива переросла в федеральную целевую программу, которая стала частью национального проекта «Экология». В рамках инвестиционной программы вкупе с реализацией нацпроекта ижевский водоканал движется достаточно интенсивно. На модернизацию системы водоснабжения города планируется направить серьезные средства, около 10 миллиардов рублей. Проект, который реализует «Ижводоканал» на станции «Пруд-Ижевск», позволит прежде всего обеспечить безопасность прилегающих кварталов и получать качественную воду», - прокомментировал Игорь Краснов.

Как рассказал глава города Олег Бекмеметьев, сегодня в рамках инвестиционной программы «Ижводоканал» реализует целый комплекс мероприятий по повышению качества водоснабжения города и экономии ресурсов. Так, на станции водоподготовки «Пруд-Ижевск» завершается установка регулятора давления в магистральных трубопроводах.

Это оборудование позволит в автоматическом режиме корректировать давление в водопроводной сети в зависимости от времени суток и объемов потребления, защитить коммуникации и насосные станции от гидроударов, возникающих после проведения ремонтных работ, а также примерно на четверть снизить потери воды в случае аварийных ситуаций.