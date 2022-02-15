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Демонтаж новогодней ёлки в Сарапуле займёт полторы недели

13:45, 15 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Демонтаж новогодней ёлки в Сарапуле займёт полторы недели
13:45, 15 февраля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#Новый год
Фото: Оперативный центр Сарапула
791
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Праздничные украшения в городе сняли ещё в конце января.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле начался демонтаж новогодней ёлки. Об этом сообщил оперативный центр города.

Разбор новогодней ёлки в Центральном сквере начали 14 февраля. Несмотря на то, что новогодние украшения в городе стали убирать ещё в конце января, ель решили не трогать из-за погоды.

Сначала рабочие снимут украшения, бусы и ярусы, а после разберут основную конструкцию. Процесс займёт примерно 1,5 недели. После демонтажа ёлку увезут на склад до следующих новогодних праздников.

Напомним, что в Ижевске такие работы прошли месяц назад. Ёлка на Центральной площади удмуртской столицы простояла месяц.

13:45, 15 февраля, 2022
Андрей Бирюков
791
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Новый год