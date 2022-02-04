От Жемчужной до Прохладной: какие необычные улицы можно встретить в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ижевск начал свою историю в 1760 году. Ижевский завод, вокруг которого и вырос поселок, расположился за плотиной. Почти все дома построили на восточном берегу реки Иж, они шли в три линии, перпендикулярно плотине.

Администрация Ижевска сообщает, что характер военного поселения и оружейная специфика сказались на названиях улиц. Так, большинство из них были просто пронумерованы: улица Пушкинская носила название Восьмая, а улица Коммунаров называлась Десятой. Еще улицам давали названия, соответствующие их функциям: Базарная, Госпитальная, Церковная, Трактовая, а переулкам имена домовладельцев, купцов, чиновников или мастеровых: переулки Бодалевский, Пуренгов, Баранов, Прасовский, Овчинников, Бодинский.

Со временем увеличилось количество улиц, переулков и бульваров, теперь в Ижевске их около 800, из которых более 100 названы в честь известных личностей.

Город продолжает расти и по сей день, появляются новые микрорайоны и улицы, которым также нужно дать название. Этой работой сейчас занимается комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц. Чем дальше от центра города, тем интереснее названия можно повстречать. ИА «Сусанин» решило собрать список улиц с самыми необычными наименованиями.

Улица Вечерняя находится в Ленинском районе города в микрорайоне Липовая Роща. Ее протяженность составляет 600 м. Появилась улица в 1994 году. В настоящее время на ней есть 8 частных домов и строений.

Добрая улица получила свое название в 2007 году. Она находится в Октябрьском районе в микрорайоне Старый Игерман и имеет длину 500 м. Сейчас на ней располагаются 8 частных домов.

Жемчужная улица в длину достигает 480 м. Ей присвоили название в 2005 году, она располагается в Октябрьском районе Ижевска в микрорайоне Новый Игерман. На улице построено 17 частных домов.

Живописная улица находится в Индустриальном районе, в микрорайоне Сельхозвыставка. В длину она всего 230 м, сейчас на ней зарегистрировано 17 частных домов.

Звёздная улица получила свое название в 1994 году. Ее протяженность составляет 1 км. Улица располагается в микрорайоне Липовая Роща в Ленинском районе Ижевска. На ней есть 25 частных домов.

Лунная улица проложена сразу после Звездной, параллельно ей. Они обе были образованы в 1994 году. Однако она чуть длиннее — 1,1 км, поэтому на ней построено больше домов — 29.

Еще одна улица на тему космоса — Млечная. С 2008 года она находится в микрорайоне Горка Октябрьского района. На улице длиной 800 м стоят 7 домов.

Планетная улица появилась в микрорайоне нагорный Ленинского района в 1932 году, но до 24 ноября 1986 года она называлась Ударной. Сейчас она имеет длину 220 м и 15 частных домов.

Керамическая улица в микрорайоне Строитель Ленинского района была образована в 1944 году. Раньше она называлась третьей Шабердинской улицей. Сейчас она длиной 300 м и на ней построено 32 частных дома.

Прохладная улица находится в микрорайоне Липовая Роща Ленинского района Ижевска. Протяженностью 600 м, она появилась в 1994 году. Сейчас на ней построено 23 частных дома.

Фонтанный переулок в длину всего 130 м. Он появился в 1926 году в микрорайоне Южный Первомайского района. И там точно нет никаких фонтанов.

В других городах Удмуртии тоже немало улиц с интересными названиями. К примеру в Сарапуле есть улицы Благополучная, Камская и Паромная. В Воткинске красивые названия получили Тенистая и Уютная улицы, а улицы Тихая и Звездная нашлись в Глазове. В Можге есть улица Бабкина и переулки Водокачный и Безымянный.

И еще один интересный факт: в Можге, Сарапуле и Воткинске пролегает улица Ижевская, в честь столицы Удмуртии.