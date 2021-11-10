Минувшей ночью на дороги Ижевска нанесли ​106 тонн противогололедного материала

Работы по устранению гололеда продолжаются и днем, 10 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 9 на 10 ноября в Ижевске очищали дороги и тротуары от гололеда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В это время на улицах города работало 30 единиц техники предприятий благоустройства. Сначала комбинированные дорожные машины и трактора обрабатывали проезжую часть и тротуары от наледи, и потом спецтехника подмела дорожные покрытия.

За ночь для устранения зимней скользкости было израсходовано 106 тонн противогололедного материала. В первую очередь его нанесли на магистрали, по которым ходит общественный транспорт, пешеходные переходы, тротуары и остановочные комплексы.

Днем 10 ноября дорожники продолжают устранять гололед.

Если горожан не устраивает исполнение подрядчиком работ по содержанию дорог или других территорий, они могут обратиться в городскую диспетчерскую службу, работающую круглосуточно, по телефону 072 или 998-072.