Знак «Движение запрещено» на улице 9 Января вызвал споры среди жителей Ижевска

Водители массово игнорируют указатель.

Ижевск. Удмуртия. Дискуссия вокруг дорожного знака разгорелась между жителями Восточного поселка в Ижевске. Своими комментариями они делятся в социальных сетях.

Указатель «Движение запрещено» установлен на перекрёстке улиц 9 Января и 10 лет Октября. Однако многие водители игнорируют ограничение и проезжают под знак в частный сектор, что, по мнению пользователей, создает опасность для жителей Восточного поселка.

Ситуация усугубляется тем, что дорога в этом месте песчано-гравийная, летом машины поднимают столбы пыли, а весной и осенью размешивают грязь. Кроме того, на улице отсутствуют тротуары, что также небезопасно для пешеходов.

Владельцы домов частного сектора в соцсетях утверждают, что неоднократно обращались в ГИБДД и администрацию города, однако проблема до сих пор не разрешилась.

В комментариях жители микрорайона разделились во мнениях. Одни считают, что запрещающий знак сейчас висит формально, дорогу нужно асфальтировать и открывать полноценное движение. Другие требуют более жесткого контроля за соблюдением правил дорожного движения.

За разъяснением «Сусанин» обратился в республиканское управление ГИБДД. Ситуацию прокомментировала начальник отделения исполнения административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения Наталья Тубылова.

По ее словам, знак был установлен по просьбам жителей Восточного поселка в 2014 году. Тогда в микрорайоне велось активное строительство, и чтобы большегрузы не разбивали грунтовку, которая служит продолжением улицы 9 Января, съезд с магистрали решено было ограничить.

«Полностью перекрыть движение на данном участке не представляется возможным по ряду причин. Застроенный частными домами проезд является продолжением улицы 9 Января, помимо жилья здесь расположены школа, производственные и торговые здания индивидуальных предпринимателей. Установить здесь постоянный пост ГИБДД также нереально в связи с загруженностью экипажей ДПС. Что касается обустройства дороги и тротуаров, этот вопрос необходимо адресовать городской администрации», - резюмировала Наталья Тубылова.

В своей группе в сети «ВКонтакте» актив Восточного поселка провел голосование по вопросу, что необходимо сделать для прекращения проезда под знак 3.2 на улице 9 Января. Свое мнение высказали около 200 человек.

43,94% настаивают на том, чтобы в зоне действия знака регулярно выставляли пост ГИБДД. 28,79% рекомендуют очевидцам снимать факты нарушений на камеру и отправлять материалы в Госавтоинспекцию.

15,66% не знают, как поступить в данной ситуации и затруднились с ответом. 11,62% призывают жителей поселка выходить перекрывать дорогу.