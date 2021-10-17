Трамвайную остановку «Центральный универмаг» в Ижевске обустроили на прежнем месте

Посадочные платформы стали просторнее и удобнее для маломобильных граждан.

Ижевск. Удмуртия. Трамвайную остановку «Центральный универмаг» в Ижевске вернули на прежнее место. Посадочные площадки открыли после ремонта, сообщает пресс-служба администрации города.

Платформы по обеим сторонам рельс и переход через пути выполнили из брусчатки. Их удлинили на 2 м и расширили на 20 см. Чтобы пассажирам было удобнее входить и выходить из вагона, уменьшили расстояние от площадки до ступеньки трамвая.

Пешеходный переход через трамвайные пути также стал шире. Кроме того, теперь его поверхность расположена на одном уровне с верхушкой рельс.

Для удобства маломобильных граждан и родителей с детскими колясками на подходе к посадочным площадкам оборудованы пандусы.