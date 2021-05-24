Мероприятия пройдут 30 мая и 5 июня.
Ижевск. Удмуртия. Из-за двух марафонов в Ижевске перекроют движение по нескольким улицам. Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации.
Так, 30 мая пройдёт Всероссийский полумарафон. Специально для него с 9:00 до 14:00 перекроют движение автомобилей на следующих участках дорог:
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набережная Белобородова — от улицы Телегина до проезда Дерябина;
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проезд Дерябина — от набережной Белобородова до проезда Дерябина;
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улица Наговицына — от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
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набережная Зодчего Дудина;
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улица Милиционная — от проезда Дерябина до улицы Кирова.
Из-за ограничений перестроят маршруты городских автобусов.
5 июня состоится «Зелёный марафон». Для его проведения с 8:00 до 15:00 перекроют движение машин на следующих участках дорог:
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улица Пушкинская — от улицы Красногеройской до улицы Кирова;
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улица Лихвинцева — от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
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улица Наговицына — от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров.
Троллейбусы и автобусы также будут перенаправлены.