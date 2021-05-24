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Из-за двух марафонов в Ижевске перекроют движение по нескольким улицам

14:10, 24 мая, 2021
Андрей Бирюков
Из-за двух марафонов в Ижевске перекроют движение по нескольким улицам
14:10, 24 мая, 2021
Андрей Бирюков
412
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#марафон\n#перекрытие улиц
Фото: ИА Сусанин
412
0

Мероприятия пройдут 30 мая и 5 июня.

Ижевск. Удмуртия. Из-за двух марафонов в Ижевске перекроют движение по нескольким улицам. Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации.

Так, 30 мая пройдёт Всероссийский полумарафон. Специально для него с 9:00 до 14:00 перекроют движение автомобилей на следующих участках дорог:

  • набережная Белобородова — от улицы Телегина до проезда Дерябина;

  • проезд Дерябина — от набережной Белобородова до проезда Дерябина;

  • улица Наговицына — от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

  • набережная Зодчего Дудина;

  • улица Милиционная — от проезда Дерябина до улицы Кирова.

Из-за ограничений перестроят маршруты городских автобусов.

5 июня состоится «Зелёный марафон». Для его проведения с 8:00 до 15:00 перекроют движение машин на следующих участках дорог:

  • улица Пушкинская — от улицы Красногеройской до улицы Кирова;

  • улица Лихвинцева — от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

  • улица Наговицына — от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров.

Троллейбусы и автобусы также будут перенаправлены. 

14:10, 24 мая, 2021
Андрей Бирюков
412
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#марафон\n#перекрытие улиц