Движение на участке улицы Кирова ограничат на две ночи

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на две ночи закроют движение на улице Кирова у Главпочтамта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение автомобилей ограничат в ночь со 2 на 3 октября и с 3 на 4 октября с 22:00 до 06:00. Рабочие восстановят асфальт, разрушенный при прокладке ливневого коллектора. Работы пройдут ночью для удобства горожан.

Работы по прокладке ливневого коллектора на улице Кирова продолжаются. Сейчас подрядчик приступил к укладке в районе перекрёстка с улицей Максима Горького.



