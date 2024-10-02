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Движение на участке улицы Кирова ограничат на две ночи

15:35, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Движение на участке улицы Кирова ограничат на две ночи
15:35, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц
Фото: google/maps
92
0

Рабочие восстановят асфальт после прокладки ливневого коллектора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на две ночи закроют движение на улице Кирова у Главпочтамта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. 

Движение автомобилей ограничат в ночь со 2 на 3 октября и с 3 на 4 октября с 22:00 до 06:00. Рабочие восстановят асфальт, разрушенный при прокладке ливневого коллектора. Работы пройдут ночью для удобства горожан. 

Работы по прокладке ливневого коллектора на улице Кирова продолжаются. Сейчас подрядчик приступил к укладке в районе перекрёстка с улицей Максима Горького.

15:35, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц