В Ижевске ускорят процесс замены магистральных теплосетей

На эти цели выделено 214 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на замену магистральных теплосетей выделено более 200 млн рублей. Об этом во время видеоконференции с журналистами сообщил генеральный директор компании ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. По его словам, в 2021 году приведение в порядок магистральных сетей крупного диаметра будет ускорено. Планируется переложить 2,3 км таких труб. Работы будут идти в рамках инвестиционной программы, отдельно от двух заключенных между Ижевском и ПАО «Т Плюс» концессий на содержание квартальных сетей и центральных тепловых пунктов.

«Магистральная часть остаётся известной проблемой. Но тем не менее, изменения в нашей программе вдвое увеличат объёмы перекладки. Ижевску на эти цели будет выделено дополнительно 214 млн рублей. Это пока не всё, но болевые точки закроем», — сказал Андрей Вагнер.

Напомним, что в 2020 году в Ижевске заменили 1,6 км магистральных сетей. Самым крупным участком работ стал наземный тепловывод ТЭЦ-1 в районе плотины. Там заменили 420 м трубы диаметром 500 мм и 300 м трубы диаметром 800 мм Еще один крупный проект был выполнен на улице Строителей в Индустриальном районе города, где заменили 1 км трубопроводов.

Ранее, в 2019 году, по программе реконструкции тепловых магистралей энергетики обновили 2,2 км трубопроводов. В том числе - свыше 500 м трубы крупнейшего в ижевских теплосетях диаметра (1200 мм) на улице Автозаводской, напротив ТРЦ «Столица». Под замену попали и самые изношенные участки теплотрасс по Воткинскому шоссе - в районе парка Космонавтов, а также на улице Ленина – в районе пересечения с Пушкинской, на улице Пушкинской – в районе пересечения с 10 лет Октября и на улице Красногеройской – в районе пересечения с Вадима Сивкова.

Кроме того, продолжаются мероприятия по обновлению генерирующего оборудования на теплоэлектростанциях Ижевска. С вводом в эксплуатацию новой водогрейной котельной на Ижевской ТЭЦ-1 завершилась программа реконструкции старейшей станции Удмуртии. И уже в ближайшее время начнётся модернизация двух энергоблоков на ижевской ТЭЦ-2. Инвестиции компании составят 9,4 млрд рублей.

«В Ижевске у нас почти идеальная целевая конструкция управления теплосетевым хозяйством города и результатом является снижение инцидентов и на тепловых сетях, и на генерирующем оборудовании», - отметил Андрей Вагнер.

Он также сообщил, что в целом по России ПАО «Т Плюс» в этом году увеличит инвестиции в обновление тепловой инфраструктуры регионов на треть. В 2021 компания вложит около 33 млрд рублей, против 24,7 млрд 2020 года.

Большую часть средств планируется направить на модернизацию теплосетевого комплекса, где в этом году будет проведена масштабная замена порядка 640 км трубопроводов, что почти на 200 км превышает объем 2020 года.