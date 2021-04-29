На набережной Ижевска провалился асфальт

Дыры представляют опасность для горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прокуратура организовала проверку информации о провале асфальта на набережной. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

22 апреля ижевчанка пожаловалась в группе “Благоустройство” в соцсети “ВКонтакте” на дыры в асфальте в пешеходной части набережной. В тот же день администрация города увидела обращение и приняла временные меры - участок огородили.

На данный момент администрации Октябрьского района поручено обследовать асфальтовое покрытие набережной и устранить выявленные дефекты.

Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры.