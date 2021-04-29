Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид Долгая дорога в космос Лонгрид

На набережной Ижевска провалился асфальт

08:30, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
На набережной Ижевска провалился асфальт
08:30, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
527
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Набережная Ижевского пруда\n#асфальт\n#провалы\n#Прокуратура\n#Администрация\n#пешеходные зоны
Фото: vk.com (Анастасия Карманова)
527
0

Дыры представляют опасность для горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прокуратура организовала проверку информации о провале асфальта на набережной. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

22 апреля ижевчанка пожаловалась в группе “Благоустройство” в соцсети “ВКонтакте” на дыры в асфальте в пешеходной части набережной. В тот же день администрация города увидела обращение и приняла временные меры - участок огородили.

На данный момент администрации Октябрьского района поручено обследовать асфальтовое покрытие набережной и устранить выявленные дефекты. 

Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры. 

08:30, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
527
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Набережная Ижевского пруда\n#асфальт\n#провалы\n#Прокуратура\n#Администрация\n#пешеходные зоны