На набережной Ижевска провалился асфальт

Дыры представляют опасность для горожан.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прокуратура организовала проверку информации о провале асфальта на набережной. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
22 апреля ижевчанка пожаловалась в группе “Благоустройство” в соцсети “ВКонтакте” на дыры в асфальте в пешеходной части набережной. В тот же день администрация города увидела обращение и приняла временные меры - участок огородили.
На данный момент администрации Октябрьского района поручено обследовать асфальтовое покрытие набережной и устранить выявленные дефекты.
Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры.