Галерея и кинотеатр: «Арт-бульвар» может появиться в Ижевске

Его планируют обустроить у Дворца детского творчества.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска предложили создать «Арт-бульвар» у Дворца детского (юношеского) творчества. Об этом сообщает пресс-служба города.

Проект участвует в программе инициативного бюджетирования. По задумке горожан, в сквере должна появиться галерея под открытым небом, где будут демонстрироваться рисунки и фото ижевчан. Также там планируют установить светодиодный экран и посадочные места, чтобы смотреть фильмы, лучшие концертные номера детских коллективов.

Проект оценивается в 1,45 млн рублей. Часть средств готовы вложить жители «Ривьера-Парк». Отметим, софинансирование горожан – главное условие инициативного бюджетирования. Остальную часть направят из бюджетов и вложат спонсоры.

В 2020 году таким образом было реализовано 26 проектов.