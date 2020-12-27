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Строительство нового газопровода завершается в ижевском микрорайоне Орловский

12:05, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
Строительство нового газопровода завершается в ижевском микрорайоне Орловский
12:05, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#ЖКХ
Фото: @arzik2
362
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Он позволит подключить 282 частных дома.

Ижевск. Удмуртия. 282 частных дома в ижевском микрорайоне Орловский получат газ после завершения строительства нового газопровода. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.
На строительство направили 11 млн рублей по муниципальному контракту. Протяженность газопровода, который обеспечит голубым топливом дома на улицах Горной и Колосковой и в проезде Колосковом, составила 2,4 км. Строительство ведет ФПК «Новые энергосберегающие технологии». Технический надзор осуществляет компания «Газпром газораспределение Ижевск».
«В настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные работы», – говорится в сообщении городских властей.
Уже в следующем году жители микрорайона смогут заключить договор на техприсоединение.
12:05, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#ЖКХ