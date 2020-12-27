Строительство нового газопровода завершается в ижевском микрорайоне Орловский

Он позволит подключить 282 частных дома.

Ижевск. Удмуртия. 282 частных дома в ижевском микрорайоне Орловский получат газ после завершения строительства нового газопровода. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

На строительство направили 11 млн рублей по муниципальному контракту. Протяженность газопровода, который обеспечит голубым топливом дома на улицах Горной и Колосковой и в проезде Колосковом, составила 2,4 км. Строительство ведет ФПК «Новые энергосберегающие технологии». Технический надзор осуществляет компания «Газпром газораспределение Ижевск».

«В настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные работы», – говорится в сообщении городских властей.

Уже в следующем году жители микрорайона смогут заключить договор на техприсоединение.