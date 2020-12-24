Глава Ижевска признал неоперативность замены остановочных павильонов

Горожане пожаловались на их демонтаж в условиях зимней непогоды.

Ижевск. Удмуртия. Вопрос сроков установки новых остановочных павильонов на месте снесённых в Ижевске ещё далёк от идеала. Это признал глава города Олег Бекмеметьев во время традиционного утреннего прямого эфира в соцсетях. Градоначальник тем самым ответил на вопрос из комментариев ижевчанина Дмитрия Стрелкова.

«Соглашусь, что этот вопрос ещё не совершенен, далёк от идеала, но подвижки в этом есть», — отметил Олег Бекмеметьев.

В пример он привёл остановку у регионального ГИБДД, когда в течение трёх недель с момента сноса старой остановки появился новый павильон. Также мэр озвучил возможные причины неоперативного восстановления после сноса павильонов.

«Демонтаж происходит круглогодично. Решение суда принято зимой, это решение в зимние месяцы должно быть исполнено. Понятно, что в зимние месяцы трудно будет провести обустройство самой площадки после демонтажа. Если она была повреждена, то мы вынуждены начинать с формирования асфальтированной площадки под новый павильон. Приходится ожидать более благоприятных погодных условий», — прокомментировал глава Ижевска.

Он напомнил, что летом 2020 года в городе установили 16 новых павильонов, 12 из которых — на месте демонтированных по решению суда из-за продажи алкоголя.

«Поскольку я признаю, что процедура демонтажа и установки нового павильона не доведена до идеала, будем продолжать работать над этим и подгадывать по срокам, чтобы это приходилось на те месяцы, когда эти ремонтные работы можно выполнять», — резюмировал Олег Бекмеметьев.