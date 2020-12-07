Остановки с «неактуальными» названиями могут переименовать в Сарапуле

Жители могут высказать свое мнение по данному поводу до 25 декабря.

Сарапул. Удмуртия. Жителей Сарапула попросили высказать свое мнение по поводу переименования остановок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет об остановках с «неактуальными» названиями: «БМК и К» на улицах Ленина и Чистякова, «Гипермаркет «ЭССЕН»», «Техно-мебель» и «Гончарова» на улице Гончарова.