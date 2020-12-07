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Остановки с «неактуальными» названиями могут переименовать в Сарапуле

17:15, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
Остановки с «неактуальными» названиями могут переименовать в Сарапуле
17:15, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#общество\n#город\n#опросы\n#опрос
Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
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Жители могут высказать свое мнение по данному поводу до 25 декабря.

Сарапул. Удмуртия. Жителей Сарапула попросили высказать свое мнение по поводу переименования остановок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет об остановках с «неактуальными» названиями: «БМК и К» на улицах Ленина и Чистякова, «Гипермаркет «ЭССЕН»», «Техно-мебель» и «Гончарова» на улице Гончарова.
Проголосовать можно за или против переименования. Также есть возможность предложить свой вариант решения вопроса. Опрос продлится до 25 декабря.
17:15, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
59
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#общество\n#город\n#опросы\n#опрос