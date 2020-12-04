Жителям Ижевска начали навязывать услуги по платной прочистке вентиляции

Жертвами мошенников стали жители района Буммаш.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жителям навязывают платную услугу по проверке и очистке вентиляции. Об этом сообщает Управляющая компания «ЖРП №8».

Мошенническая схема выглядит следующим образом: неизвестные ходят по квартирам днём, когда пожилые чаще всего находятся дома одни, и сообщают о проверке вентиляции, требуют от жителей подписать договор и оплатить работу «специалистов». Пенсионеры проявляют доверчивость, считая, что мастера присланы управляющей компанией или ТСЖ. Стоимость оказанных ими услуг составила в среднем 5 тыс. рублей.

В управляющей компании напоминают, что её сотрудники не берут дополнительную плату за проверку или очистку вентиляции, поскольку работы входят в стоимость платы за жилищные услуги и оплачиваются из счёта дома.

«В УМВД России по городу Ижевску поступило восемь заявлений от граждан о совершенных в отношении них мошеннических действиях под предлогом проверки и очистки системы вентиляции в квартирах. Все случаи, описанные в заявлениях, произошли 27 ноября», — сообщает врио начальника УМВД России по Ижевску Александр Храмцовский.

Он также добавил, что отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции полиции Ижевска проводится проверка по всем заявлениям.

«Призываем жителей не открывать двери неизвестным людям, проинструктировать по этому поводу своих пожилых родственников и знакомых. Если неизвестные, вопреки вашей воле, пытаются проникнуть в ваше жилище, вызывайте полицию по телефону 02, 102 (с мобильного)», — заключил Храмцовский.

Кроме того, «Ижводоканал» сообщает на своём сайте, что в последнее время жителям города стали звонить неизвестные и навязчиво предлагать заменить счётчики на воду в их квартирах. Помимо того, мошенники распространяют свою рекламу в виде листовок, замаскированных под документы коммунальных служб.