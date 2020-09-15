В Ижевске закончился ремонт улицы Советской

Асфальт заменили на протяжении 2,6 км дороги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился ремонт улицы Советской. Работы шли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Помимо основной дороги, были отремонтированы все перекрёстки улицы Советской: с улицами Орджоникидзе, Воровского, Удмуртской, Коммунаров, Пушкинской, Красноармейской, Горького, Карла Маркса. Дорожники дополнительно обновили улицу Красноармейскую, от улицы Советской до улицы Ленина.

Приёмочная комиссия 11 сентября проверила качество выполненных работ. Состояние дорожного полотна нареканий не вызвало. Качество материалов неоднократно подтверждено лабораторным контролем. Акт приёмки объекта подписан.

«В этом году, только в Ижевске сделано более 30 км дорог. <…> На всех объектах БКАД мы применяли стыковочную ленту из битумно-полимерного материала. Этим мы обеспечиваем герметичность стыка, продлеваем срок службы покрытия за счет минимизации появления продольных трещин, и, как следствие, образования дальнейших разрушений», — рассказала замминистра транспорта Удмуртии Ирина Шкляр.

По её словам, в следующем году на всех объектах планируется использование технологии «плавающих люков». «Плавают» они за счёт опоры не на бетонное основание, а на конструкцию дороги. Это позволяет не разрушать конструкцию и избегать проседания асфальта вокруг колодца. Дополнительная ремонтная вставка сможет контролировать высоту люка.

«Такие работы у нас пока были экспериментальными. Но технология зарекомендовала себя хорошо. Поэтому мы продолжим эту работу», - добавила Шкляр.

Напомним, что в Ижевске по проекту БКАД отремонтируют ещё три участка дорог. Средства удалось выделить за счёт сэкономленных на торгах средств. Все работы планируется завершить до конца сентября.