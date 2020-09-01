Жители Ижевска выбрали общественные пространства для благоустройства

Лидером голосования стала территория у Дворца пионеров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги голосования за благоустройство общественных пространств. Как сообщает пресс-служба администрации города, жители могли выбрать сразу несколько вариантов. Всего в опросе приняли участие более 11 тыс. респондентов.

Лидером рейтинга стала территория в районе Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова – 5 002 голоса.

Общественная территория в районе пруда по Автозаводской заняла второе место с 3 249 голосами.

Третье место у общественной территории между улицей Ленина и территорией промпарка (300-е производство) – 2 432 голоса.

До середины сентября общественная комиссия утвердит перечень пространств, подлежащих благоустройству. Работы будут выполнены в течение нескольких лет.