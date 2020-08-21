В сентябре на тонущей во время дождей улице Карла Маркса в Ижевске отремонтируют ливнёвку

Планируется установить трубу диаметром 1000 мм.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Карла Маркса и Чугуевского этой осенью отремонтируют ливневую канализацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для отвода воды планируется установить дополнительный лоток с трубой диаметром 1000 мм вдоль улицы Чугуевского до переулка Железнодорожный. Работы начнутся в конце сентября.

Также отремонтируют ливнёвки:

на улице Нижняя между 2-й и 3-й Подлесными - капитальный ремонт водопропускной трубы;

на улице Удмуртской проведут устройство напорной сети ливневой канализации;

у дома № 43 на улице Советской проведут перекладку существующей сети с заменой трубы на больший диаметр;

в доме № 29 на улице Новостроительной установят дополнительную водоотводную трубу.

В 2020 году на ремонт проблемных участков ливневой канализации из городского бюджета выделено почти 25 млн рублей.