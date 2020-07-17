В Ижевске на выходные перекроют движение по участку улицы Ленина, ведущему к плотине

Причиной стал ремонт наземного трубопровода.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на выходные ограничат движение на двух участках центральных улиц из-за ремонтов трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

«С 20:00 17 июля до 06:00 20 июля УКС заменит трубопроводы на эстакаде наземных трубопроводов в районе пересечения проезда Дерябина и улицы Ленина. Для этого закроют движение всех видов транспорта, включая общественный, по улице Ленина - на отрезке между проездом Дерябина и улицей Свердлова», — говорится в сообщении.

Также с 08:00 18 июля до 06:00 20 июля закроют сквозное движение транспорта по улице Карла Маркса в сторону центра, на участке между улицей Кирова и переулком Широким. Ограничения не коснутся трамваев.