Новое здание Центра лицензионно-разрешительной работы открыли в Ижевске

Ранее он находился на улице Базисной.

Ижевск. Удмуртия. Новое здание Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртии открыли в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Церемония состоялась в среду, 12 февраля. Обновленный центр открылся по адресу: улица Авангардная, 15. Здание передали росгвардейцам в безвозмездное пользование. В новом центре расположились более 30 сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля, а также группа исполнения административного законодательства.

Ранее центр находился на улице Базисной.

«Собранные в едином центре сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, государственного контроля, группы исполнения административного законодательства Управления Росгвардии по Удмуртской Республике несомненно выполнят государственные задачи и подтвердят статус города Ижевска – столицы Удмуртии – столицы Оружейников», – отметил в своей речи начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Николай Мерзляков.

Стоит отметить, что ежегодно в подразделения лицензионно-разрешительной работы обращаются 25 тыс. человек. Теперь они смогут получать услуги в комфортных условиях.