Для этого необходимо подержать Удмуртию в народном голосовании.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может пройти в Ижевске. Как сообщили организаторы, три региона-победителя из субъектов России выберут путём голосования.

Создание муралов на фасадах домов, творческие встречи и обмен опытом с известными райтерами, выставки современного искусства и концерты, экскурсии по площадкам фестиваля — такие события ожидают гостей «Культурного кода».

Его организаторы — АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт. Претендентами проведения являются Казань, посёлок Солнечнодольск Ставропольского края, Волховский муниципальный район Ленинградской области, Нижний Новгород, Челябинск и Ижевск.

В случае победы столицы Удмуртии фестиваль развернётся в 14-м жилом микрорайоне «Северный» Ижевска. Рядом располагается «Открытый сад», в котором будут проводиться лекции, мастер-классы, выступления музыкальных групп.

Жители Удмуртии и Ижевска могут проголосовать за свой регион по ссылке на страницу фестиваля.

Голосование продлится до 3 марта 2020 года.