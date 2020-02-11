Для этого необходимо подержать Удмуртию в народном голосовании.
Ижевск. Удмуртия. Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может пройти в Ижевске. Как сообщили организаторы, три региона-победителя из субъектов России выберут путём голосования.
Создание муралов на фасадах домов, творческие встречи и обмен опытом с известными райтерами, выставки современного искусства и концерты, экскурсии по площадкам фестиваля — такие события ожидают гостей «Культурного кода».
Его организаторы — АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт. Претендентами проведения являются Казань, посёлок Солнечнодольск Ставропольского края, Волховский муниципальный район Ленинградской области, Нижний Новгород, Челябинск и Ижевск.
В случае победы столицы Удмуртии фестиваль развернётся в 14-м жилом микрорайоне «Северный» Ижевска. Рядом располагается «Открытый сад», в котором будут проводиться лекции, мастер-классы, выступления музыкальных групп.
Жители Удмуртии и Ижевска могут проголосовать за свой регион по ссылке на страницу фестиваля.
Голосование продлится до 3 марта 2020 года.
Видеовизитка - Удмуртская Республика
С 10 февраля по 3 марта в социальной сети Вконтакте будет проходить народное онлайн-голосование за выбор трёх городов, которые станут площадками проведения международных фестивалей уличного искусства "Культурный код" в 2020 году.