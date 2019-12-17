Шесть новых дорожных машин появятся в Ижевске до конца 2019 года

Они войдут в автопарк МУП «ДРЭУ».

Ижевск. Удмуртия. До конца 2019 года в МУП «ДРЭУ» Ижевска поступят шесть новых дорожных машин. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Первая из них уже поступила на предприятие. КДМ на базе КамАЗ адаптирована для работы в городских условиях. Она более компактная, чем обычные КамАЗы, двухосная, радиус разворота уменьшен. Назначение техники — очистка дорог от снега, обработка противогололёдными материалами, мойка и подметание магистралей.

Новая машина универсальна: на неё можно устанавливать разное оборудование и применять её круглогодично. Зимой и летом. Новшества машины – автоматическая система, которая позволяет строго дозировать реагент в зависимости от погодных условий.

Всё управление осуществляется с помощью LCD-дисплея, оборудованного в кабине. Оно включает проблесковые маячки при выполнении работ по уборке дорог, поднимает и опускает передний отвал, включает щёточное и песко-разбросочное оборудование, дозирует плотность посыпки, а также автоматически определяет направление движения посыпки.

Кроме того, в новой КДМ предусмотрена система увлажнения реагента. Сухой реагент, размещённый в бункере, перед распределением смачивается водой, находящейся в баках, и затем машина рассыпает его. Увлажнённый реагент быстрее реагирует со снегом.

Отметим, что новая дорожная техника заменит старый автопарк на 70% и будет задействована в полном объёме на обработке улично-дорожной сети противогололёдными материалами. Другие дорожные машины будут использоваться на очистке магистралей от снега.

Подробности на сайте администрации Ижевска.