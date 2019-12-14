На Центральной площади Ижевска треснула новая плитка

Подрядчик объясняет это тем, что под покрытие попала влага.

Ижевск. Удмуртия. На новой плитке, уложенной на Центральной площади Ижевска, обнаружили трещину шириной около 3 мм. Об этом сообщает пресс-служба города.

По словам руководителя подрядчика – компании «Дельта-строй», причиной могло стать попадание влаги под покрытие при недавнем резком перепаде температур, а также перенасыщение грунта влагой из-за дождливой погоды летом. В результате песок и щебень вспучило, покрытие треснуло.

В администрации отметили, что по техпаспорту максимальная нагрузка на плитку составляет 5 тонн на кв.м., а вес техники, передвигающейся по площади, гораздо меньше.

Согласно контракту, гарантийный срок на покрытие составляет пять лет, гарантия на работы – три года. Служба технического надзора проведет оценку дефектов, после чего подрядной организации предстоит выполнить гарантийные работы.