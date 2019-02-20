Во всех школах Ижевска появилась «Стена памяти»

Открытие стендов прошло 20 февраля в рамках акции в честь Дня воинской славы России и 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

Ижевск. Удмуртия. В 100 школа Ижевска появились «Стены памяти». Как сообщает пресс-служба администрации город, 20 февраля в образовательных учреждениях прошла патриотическая акция «В строю всегда, в памяти навечно» в честь Дня воинской славы России и 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

«Стена памяти» - проект, который подразумевает создание в каждой образовательной организации патриотического пространства, где будет информация о героях. Основой станут истории подвигов, воспоминания участников боевых действий и членов семей погибших защитников Отечества, их сослуживцев.

Учащиеся ижевской Школы кадетского движения при поддержке педагогов и родителей открыли сегодня три памятных стенда. На стенде «Горой России» представлены Герои Советского Союза Константин Рокоссовский, Василий Чуйков, Михаил Тюльпин. Второй стенд посвящен героям Удмуртии - Аркадию Черезову, Евгению Кунгурцеву и Вадиму Сивкову. Третий стенд «Наш герой» - жителям Ижевска.

В последующие годы содержание стендов будет обновляться и дополняться с учетом памятных дат истории.