«Сусанин» проанализировал готовность городов Удмуртии к зиме

В Ижевске помнят какими экстраординарными мерами пришлось ликвидировать многочисленные аварии на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения зимой 2015 – 2016 гг.

Ижевск. Удмуртия. В 2016 году систему централизованного отопления Ижевска пришлось спасать, предпринимая беспрецедентные меры: ввели режим ЧС, в город прибыли 25 бригад коммунальщиков из регионов Приволжского федерального округа. Было даже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России («Халатность»).

После коммунальной катастрофы, когда до 140 многоквартирных домов одновременно лишались тепла или горячей воды, в столице Удмуртии вступил в силу договор о концессии на обслуживание сетей отопления и горячего водоснабжения. Информагентство «Сусанин» изучило ситуацию с подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 годов во всех городах региона - главных потребителях услуг централизованного отопления.

Нам удалось получить ответы от всех официальных органов, ответственных за подготовку жилья к зиме. Кроме того, мы узнали, что в Удмуртии готовится еще одна концессия, теперь в Сарапуле.

Подробнее в материале «Кто и как топит Удмуртию».