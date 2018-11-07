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«Сусанин» проанализировал готовность городов Удмуртии к зиме

15:05, 07 ноября, 2018
Марат Газизуллин
15:05, 07 ноября, 2018
Марат Газизуллин
149
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управление коммунальным хозяйством\n#новости\n#отопление\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#жилищно-коммунальные услуги
Фото: pixabay.com
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В Ижевске помнят какими экстраординарными мерами пришлось ликвидировать многочисленные аварии на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения зимой 2015 – 2016 гг.

Ижевск. Удмуртия. В 2016 году систему централизованного отопления Ижевска пришлось спасать, предпринимая беспрецедентные меры: ввели режим ЧС, в город прибыли 25 бригад коммунальщиков из регионов Приволжского федерального округа. Было даже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России («Халатность»).

После коммунальной катастрофы, когда до 140 многоквартирных домов одновременно лишались тепла или горячей воды, в столице Удмуртии вступил в силу договор о концессии на обслуживание сетей отопления и горячего водоснабжения. Информагентство «Сусанин» изучило ситуацию с подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 годов во всех городах региона - главных потребителях услуг централизованного отопления.

Нам удалось получить ответы от всех официальных органов, ответственных за подготовку жилья к зиме. Кроме того, мы узнали, что в Удмуртии готовится еще одна концессия, теперь в Сарапуле.

Подробнее в материале «Кто и как топит Удмуртию».

Кто и как топит Удмуртию

Грозит ли Удмуртии повторение ледяной коммунальной катастрофы Ижевска?

15:05, 07 ноября, 2018
Марат Газизуллин
149
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управление коммунальным хозяйством\n#новости\n#отопление\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#жилищно-коммунальные услуги

 

 

 


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