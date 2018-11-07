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Кто и как топит Удмуртию
Грозит ли Удмуртии повторение ледяной коммунальной катастрофы Ижевска?
Марат Газизуллин
Журналист
7 ноября 2018
Ижевчане помнят, как зимой 2015-2016 гг. в столице Удмуртии случился коммунальный коллапс. Тогда в новогодние праздники до 140 многоквартирных домов одновременно оказались без отопления или горячей воды. Для спасения системы централизованного отопления Ижевска пришлось принимать беспрецедентные меры. На помощь ижевским коммунальщикам из нескольких регионов России отправились 25 бригад, а 22 января в столице Удмуртии ввели режим ЧС. Было даже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Помня об этом, информагентство «Сусанин» приняло решение тщательно изучить ситуацию с подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 годов в городах региона - главных потребителях услуг центрального отопления на территории Удмуртии.
На 28 сентября 2018 года общая техническая готовность жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду в процентном соотношении составила 99,6 процентов.
— Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
16 муниципальных образований у нас уже со стопроцентной (подачей тепла – прим.ред). Остальные муниципальные образования в диапазоне 98 - 95 процентов. У нас есть еще немножко времени, поэтому подключаемся в плане <…> к 1 ноября.
Иван Ястреб
Министр строительства и ЖКХ Удмуртии
По утверждению властей, во всех муниципальных образованиях уже состоялся запуск отопления. Согласно нормам действующего законодательства, в жилые дома отопление подается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже +8 градусов Цельсия.
Ижевск
ООО «Удмуртские коммунальные системы» сообщило, что запуск системы теплоснабжения в Ижевске прошел плавно, без срывов и начался 17 сентября. Паспорт готовности был получен 20 сентября. За первую неделю были подключены больницы, детские сады, школы и другие соцучреждения. Отопление подано до стены всех зданий в зоне своей ответственности компании.

На этот раз озабоченность ижевчан вызывало то, что впервые в истории Удмуртии большинство работ по подготовке к отопительному сезону осуществлялось в рамках концессии, действие которой началось в 2017-м и завершится в 2032 году. Согласно соглашению, теплоснабжающая компания планирует за 16 лет заменить около 300 км теплосетей, провести реконструкцию и замену оборудования ЦТП. Ежегодно финансирование этих работ составит не менее 500 млн рублей. Суммарный объём финансовых вложений за весь период действия договора составит 7,3 млрд рублей (с НДС) в ценах 2016 года. По прогнозу, с учётом ежегодной индексации общая сумма инвестиций достигнет 11 млрд рублей.
Многочисленные перекопы на многие десятки метров, гигантские рулоны разноцветных труб в пластиковой изоляции, отключения горячей воды и тяжелая строительная техника, заезжающая во дворы, летом 2018 года вызвали у ижевчан волну вполне объяснимого раздражения. Сами сотрудники ООО «УКС» заявляют, что подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов велась в беспрецедентных масштабах. Энтузиазм коммунальщиков был связан с тем, что компанией-концессионером было модернизировано 27 км теплосетей. Да и в предыдущие пару лет десятки километров труб были заменены ООО «УКС». Кроме того, было реконструировано оборудование на 12 центральных тепловых пунктах – это абсолютный рекорд за все время существования в Ижевске системы центрального отопления. ООО «УКС» обеспечивает теплом и горячей водой 2561 многоквартирный дом и 398 объектов соцсферы.
Паспорт готовности - это итог работы контролирующих органов, принимавших результаты мероприятий по подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Компания «Удмуртские коммунальные системы» к прохождению отопительного сезона готова.
Ярослав Балобанов
директор ООО «УКС»
При этом энергетики признают, что в городе еще есть объекты, запуск тепла в которых отложен или ограничен по независящим от энергетиков причинам. В большинстве случаев такая ситуация связана с ремонтными работами на внутридомовых системах, которые проводят управляющие компании.
Прогноз
Наиболее заметной проблемой в Ижевске, по мнению специалистов, могут стать неплатежи «Городской УК», чья задолженность перед энергетикам превысила 100 миллионов рублей. Компания управляет более чем сотней многоквартирных жилых домов и продолжает собирать с жильцов деньги, но при этом накапливать задолженность. Конечно, «УКС» не будет отключать дома от тепла и горячей воды. Компания будет поддерживать минимально возможный уровень оказания услуг, но особо усердствовать в сотрудничестве с «Городской УК» не собирается. Вместе с тем за спорной ситуацией внимательно следят надзорные органы: Роспотребнадзор, ФАС, прокуратура и Государственная жилищная инспекция. Так что замерзнуть жильцам не дадут.
По остальным сетям можно с уверенностью говорить, что ситуация по сравнению с отопительным сезоном 2015-2016 гг. в столице Удмуртии намного улучшилась. Это отметил и посетивший Ижевск замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис: «От посещения Удмуртии сейчас у меня душа радуется. У меня Удмуртия ассоциировалась с проблемами с теплоснабжением в городе Ижевске. Серьезно».
Воткинск
Системы отопления социально-культурных учреждений города Воткинска были планомерно заполнены и запущены в течение трех дней после 19 сентября 2018 года, когда, согласно решению администрации Воткинска, начался отопительный период. И уже на 02.10.2018 во все многоквартирные дома запустили теплоноситель.

На запрос информагентства «Сусанин» об источниках теплоснабжения и инфраструктуре, обеспечивающей поставку городу тепловой энергии в сезоне 2018-2019 гг., Минстрой Удмуртии ответил однозначно: «Общая техническая готовность города Воткинск к отопительному периоду в процентном соотношении составляет 100%». Так, ремонт котельных и центральных тепловых пунктов, замена ветхих тепловых сетей и текущий ремонт жилищного фонда и объектов социальной сферы были завершены к 15 сентября.
Вместе с тем уже не первый год у Воткинска существует одна серьезная проблема. Как это и бывает в моногородах, теплоноситель вырабатывается на крупнейшем предприятии ВПК - АО «Воткинский завод». Продажей тепла потребителям занимается ЗАО «Теплоснабжающая компания «Воткинский завод», задолженность которой перед заводскими энергетиками достигала в отдельные годы 700 млн руб. В последние годы задолженность снижается и уже вплотную приблизилась к 300 млн. руб.
Был подписан график погашения задолженности, который исполняется. Для этого правительством УР создана рабочая группа по разработке плана мероприятий по бесперебойному теплоснабжению в г. Воткинске на пятилетний период 2019-2023 гг., в ходе которой будет также рассмотрен вопрос по снижению задолженности и возмещению выпадающих доходов
— Администрация города Воткинска
Вместе с тем власти республики уверены, что существующий перед энергетиками долг никак не повлияет на прохождение отопительного сезона. Градообразующее предприятие ВПК выполнит свои обязательства в части предоставления теплового ресурса: «То тепло, которое поставляется по Воткинскому заводу, подается на основании экономически обоснованного тарифа, который был представлен Воткинскому заводу. У Воткинского завода есть свои потребители: есть жители, есть управляющие компания, есть административные и бытовые комплексы. Поэтому здесь говорить о том, что триста миллионов рублей город задолжал, я бы не стал, потому что город не потребляет на 300 млн рублей», - пояснил позицию властей Удмуртии министр строительства и ЖКХ Иван Ястреб.
Прогноз
Ситуация в Воткинске далека от кризисной. Задолженность за тепло для флагмана ВПК, выполняющего многомиллиардный гособоронзаказ, является неприятной, но не критической, и с этой стороны опасности срыва отопительного сезона ждать не приходится.
Глазов
Еще будучи главой города Олег Бекмеметьев 14 сентября текущего года подписал постановление № 17/49 «О начале отопительного периода 2018-2019 годов в муниципальном образовании «Город Глазов». Согласно ему, отопительный сезон начат 17 сентября. В первую очередь батареи потеплели на объектах социальной сферы: детских садах, школах, больницах и учреждениях социальной защиты. В дома глазовчан тепло подали 24 сентября.

Ситуация с ЖКХ в Глазове всегда была несколько лучше, чем в среднем по республике. К этому немало усилий прикладывали и городские власти, и их партнеры – крупнейшие предприятия города и в первую очередь ОАО «Чепецкий механический завод». Градообразующее предприятие еще в 2014 году передало Глазовскую ТЭЦ «Ростеху», где для управления предприятиями неатомного энергетического и коммунального комплекса был создан специальный дивизион – АО «ОТЭК». Госкорпорация работает с системой центрального отопления Глазова и по сей день. Работает, похоже, неплохо.

Поэтому сейчас чуть ли не главной проблемой, связанной с отоплением, о которой говорят в Глазове, являются воздушные пробки, образовавшиеся в системе.
Жалобы понятны и характерны для периода пуска отопления: в одной квартире холодно, потому что "завоздушила" система, в другой – произошла протечка батареи отопления, в третьей – из крана бежит недостаточно горячая вода и т.д. У всех свои нюансы. Ситуация некритичная, но необходимо скоординировать работу всех ответственных служб для разрешения возникших сложностей.
Евгений Шейко
начальник Управления ЖКХ Администрации города Глазова
Прогноз
Нет никаких признаков кризисной ситуации, которая могла бы сложиться в Глазове с запуском отопительного сезона. Если местные власти продолжат работать с управляющими компаниями и сетями так, как они делали это все последние годы, город пройдет зиму уверенно и без крупных аварий.
Сарапул
В Сарапуле отопительный сезон для объектов социальной сферы и жилищного фонда стартовал 26 сентября. Согласно официальному ответу городской администрации, коммунальное хозяйство полностью готово к работе в отопительном периоде 2018-2019гг. В Минстрое Удмуртии также подтвердили, что общая техническая готовность города Сарапул к отопительному периоду составляет 100 процентов. Все объекты теплоснабжения города введены в постоянный режим работы, потребители обеспечиваются теплом.

Тревогу сарапульчан вызывает тот факт, что справлявшаяся с отоплением большей части города компания «УКС» 1 ноября перестанет работать в Сарапуле. Из ответа сарапульских властей стало известно, что ведется работа по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Эту информацию подтвердил и министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб
Губахинская энергетическая компания будет заходить с концессией в Сарапуле. Соответственно, она будет обслуживать все дома и те соцобъекты, которые необходимо отапливать. Практически все те сотрудники, которые работали, просто перейдут в новую ресурсоснабжающую организацию и будут там работать. Мы договорились. Большая работа проведена главой Сарапула. Тариф не будет поднят абсолютно. По этому факту оснований для беспокойства нет. Конкурс до сих пор не проведен, потому что концессионное соглашение проходит на стадии согласования.
Иван Ястреб
Министр строительства и ЖКХ Удмуртии
ООО «ГЭК», Губахинская энергокомпания, которая в этом году приобрела Сарапульскую ТЭЦ, обеспечивает теплом несколько районов города, а именно: Привокзальный, Центральный, Южный и Элеконд, общей площадью 577,35 га. Оборудование ТЭЦ прошло подготовку к отопительному периоду 2018-2019 гг. Перед уходом с рынка отопления Сарапула специалисты Удмуртских коммунальных систем полностью подготовили городские сети к зиме. Паспорт готовности был получен 5 сентября.

С 1 ноября городские сети будет обслуживать ООО «ГЭК». Алексей Колесник, генеральный директор ООО «ГЭК»: «Мы благополучно приняли все дела. А УКС успешно закончили отопительный сезон и успешно начали новый отопительный сезон. Договора у нас по теплоснабжению заключены. Была проведена еще большая работа по переводу на прямые платежи. Если у нас ещё оставались некоторые управляющие компании. То есть сейчас мы перешли с одной из самых крупных управляющих компаний на прямые платежи. То есть помимо прямых договоров на 6,5 тыс лицевых счетов у нас сейчас прибавилось еще 9,5 тыс лицевых счетов. То есть заключаем минуя прослойки, минуя управляющие компании, напрямую с нашими потребителями».
Согласно требованиям законодательства, документация по заключению концессионного соглашения на обслуживание сетей уже вывешена на сайте городской администрации. По закону концессию могут заключить в течение 45 дней после объявления конкурса. Власти и ООО «ГЭК» планируют заключить концессию к 1 января 2019 года. Наши опасения, что в течение двух месяцев, с 1 ноября 2018-го по 1 января 2019-го, сети могут оказаться без присмотра, развеял Алексей Колесник: «У УКСа был заключён договор аренды. Этот договор заканчивается 1 ноября. А вот после 1 ноября будем эксплуатировать уже мы этот участок. УКС переводится в полном объёме со всей материальной базой уже под наше управление. То есть мы в свой состав включаем данных специалистов, принимаем на своей баланс материальные ценности и начинаем вести эксплуатационную деятельность с 1 ноября. С этого же момента выставлять платежные документы по горячему водоснабжению тоже будем уже мы. Не УКС, а уже ГЭК на основании юридически оформленных документов вместе с администрацией. Это договор аренды».

При этом весь персонал, обслуживавший сети раньше, будет сохранен: «Мы так же ведь переходили с составом Сарапульской ТЭЦ с 1 января 2017 года с "ПАО Т Плюс" в "ГЭК". Ни один человек не был сокращен. Мы перешли полным составом, в том числе и я. Руковожу станцией уже 12-й год. Поэтому никаких таких ситуаций тут не сложилось. Тоже такая же картина у нас планируется и по персоналу УКСа. Все во главе с руководителем УКСа (сотрудники Сарапульского филиала — прим. ред.) фактически в полном составе переходят в новую компанию. То есть те люди, которые длительное время обслуживали эти сети, готовили их к зиме, они, соответственно, и будут вот эти сети продолжать обслуживать», - рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» технический директор Сарапульской ТЭЦ ООО "ГЭК" Владимир Захаров.
Прогноз
Сарапул может пройти отопительный сезон даже лучше, чем в предыдущие годы. Минувшим летом ООО «УКС» провело большую работу, чтобы передать сети новой ресурсоснабжающей компании в работоспособном состоянии.
Можга
В ответ на запросы информагентства «Сусанин» и Минстрой Удмуртии, и администрация города ответили: общая техническая готовность города Можга к отопительному периоду составляет 100%. Сезон начат 19 сентября и осуществляется в штатном режиме.

Но ситуация далека от безоблачной.

Спорные ситуации в области ЖКХ уже давно стали традицией для Можги. В течение нескольких лет почти все многоквартирные дома в городе обслуживались крупнейшей управляющей компанией УК «ЖЭУ» под управлением Алексея Сергеевича Пантюхина. Его отец, Сергей Аркадьевич Пантюхин, работавший главой Можги в течение 14 лет, ушел со своей должности в 2015 году. Тогда новые власти города предприняли несколько попыток изменить ситуацию. В 2017 году Алексей Пантюхин даже был дисквалифицирован судом на 10 месяцев, но УК «ЖЭУ» по-прежнему управляет десятками многоквартирных домов в Можге.

МУП «ЖКХ» Можги смогло получить контроль над большинством потребителей энергоресурсов в городе, но ситуация осложняется огромными долгами перед энергетиками. Так, по газу на конец сентября 2018 года долг достиг 85,7 млн рублей. По электричеству еще летом задолженность составляла порядка 17 млн рублей. И та, и другая цифры – рекордные среди всех управляющих компаний Удмуртии.

Источник информагентства «Сусанин», пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что совокупные долги МУП «ЖКХ» близки к 150 миллионам рублей. Население и основные потребители энергоресурсов достаточно дисциплинированно платят за тепло, горячую воду и электричество. Долги постепенно гасятся, но очень медленно. В итоге муниципальное предприятие провело серьезную работу, и город в принципе к зиме подготовлен, но у предприятия не хватает средств на модернизацию.

При этом на предприятии работает 400 человек. По словам нашего анонимного собеседника, увольнение половины из них не скажется на исполнении предприятием своих обязательств. По мнению специалиста, сокращения могу стать драйвером роста предприятия.

Министр строительства и ЖКХ Иван Ястреб подтвердил, что оптимизация – это единственный вход, чтобы вывести предприятие из долгового кризиса.
В МУП «ЖКХ» Можги проходят оптимизационные мероприятия. Та ситуация, до которой было доведено предприятие, оно, конечно, безумно плачевное. Там полностью нужно пересматривать подход к управлению этого предприятия. Там новый руководитель сейчас <…>, который занимается той работой, которая позволит вывести предприятие из той критической зоны, которая могла бы в скором времени появиться. Соответственно, те мероприятия, которые проходят, они такими и должны быть, чтобы население, которое проживает в Можге, получало бы и тепло, и электричество.
Иван Ястреб
Министр строительства и ЖКХ Удмуртии
Первый заместитель главы администрации муниципального образования город Можга Р. Р. Галеев в своем письме в адрес информационного агентства «Сусанин» сообщил, что никаких особых проблем с оптимизацией численности сотрудников МУП «ЖКХ» не возникает. По крайней мере, сейчас чиновники не видят никакой социальной напряженности, хотя увольнение сотни-двух людей в городе с населением 50 тыс человек наверняка скажется на рынке труда Можги.
Прогноз
В краткосрочной перспективе МУП «ЖКХ» справится с поставленными задачами. Вместе с тем очевидно, что никакого кардинального улучшения ситуации в Можге нет, так как долги не позволяют модернизировать сети так, как это происходит в Ижевске.
Камбарка
В самом маленьком городе Удмуртии отопительный сезон тоже начат. Согласно постановлению администрации Камбарского района № 547 от 18.09.2018, отопительный период «начат своевременно», говорится в ответе властей района на запрос информагентства «Сусанин».

Администрация Камбарки утверждает, что город полностью готов к отопительному периоду. Общая техническая готовность Камбарского района к отопительному периоду в процентном соотношении составляет 100 %, утверждают и в Минстрое Удмуртии. И пока, если верить пабликам Камбарки, там действительно все работает.

Вместе с тем проблемы Камбарки лежат скорее в области муниципального управления, а не ЖКХ. В городе нет главы. Его обязанности исполняет главный специалист – эксперт по имуществу, жилью и вопросам градостроительства Ирина Зайцева. Ранее, весной 2018 года, в Камбарке даже распустили совет депутатов из-за того, что в течение нескольких месяцев не мог собраться кворум.

Председатель совета депутатов Светлана Сомова на вопросы ИА «Сусанин» пояснила, что администрация города осуществляет свою деятельность в плановом порядке, все объекты жилого фонда, детские сады, школы и другие социальные объекты обеспечены теплом и другими коммунальными услугами. По её словам, город полностью готов к зиме.
Прогноз
Для прогноза по прохождению Камбаркой отопительного периода недостаточно данных. По нашим сведениям, ситуация в Камбарке находится на контроле главы Камбарского района Поддубского, да и в администрации главы Удмуртии про город за Камой не забывают. Вероятно, никаких серьёзных потрясений, связанных с отопительным периодом, этой зимой Камбарка не испытает.

Автор материала: Марат Газизуллин

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