Кто и как топит Удмуртию

Согласно требованиям законодательства, документация по заключению концессионного соглашения на обслуживание сетей уже вывешена на сайте городской администрации. По закону концессию могут заключить в течение 45 дней после объявления конкурса. Власти и ООО «ГЭК» планируют заключить концессию к 1 января 2019 года. Наши опасения, что в течение двух месяцев, с 1 ноября 2018-го по 1 января 2019-го, сети могут оказаться без присмотра, развеял Алексей Колесник: «У УКСа был заключён договор аренды. Этот договор заканчивается 1 ноября. А вот после 1 ноября будем эксплуатировать уже мы этот участок. УКС переводится в полном объёме со всей материальной базой уже под наше управление. То есть мы в свой состав включаем данных специалистов, принимаем на своей баланс материальные ценности и начинаем вести эксплуатационную деятельность с 1 ноября. С этого же момента выставлять платежные документы по горячему водоснабжению тоже будем уже мы. Не УКС, а уже ГЭК на основании юридически оформленных документов вместе с администрацией. Это договор аренды».



При этом весь персонал, обслуживавший сети раньше, будет сохранен: «Мы так же ведь переходили с составом Сарапульской ТЭЦ с 1 января 2017 года с "ПАО Т Плюс" в "ГЭК". Ни один человек не был сокращен. Мы перешли полным составом, в том числе и я. Руковожу станцией уже 12-й год. Поэтому никаких таких ситуаций тут не сложилось. Тоже такая же картина у нас планируется и по персоналу УКСа. Все во главе с руководителем УКСа (сотрудники Сарапульского филиала — прим. ред.) фактически в полном составе переходят в новую компанию. То есть те люди, которые длительное время обслуживали эти сети, готовили их к зиме, они, соответственно, и будут вот эти сети продолжать обслуживать», - рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» технический директор Сарапульской ТЭЦ ООО "ГЭК" Владимир Захаров.

