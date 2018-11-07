Кто и как топит Удмуртию

В ответ на запросы информагентства «Сусанин» и Минстрой Удмуртии, и администрация города ответили: общая техническая готовность города Можга к отопительному периоду составляет 100%. Сезон начат 19 сентября и осуществляется в штатном режиме.
Но ситуация далека от безоблачной.
Спорные ситуации в области ЖКХ уже давно стали традицией для Можги. В течение нескольких лет почти все многоквартирные дома в городе обслуживались крупнейшей управляющей компанией УК «ЖЭУ» под управлением Алексея Сергеевича Пантюхина. Его отец, Сергей Аркадьевич Пантюхин, работавший главой Можги в течение 14 лет, ушел со своей должности в 2015 году. Тогда новые власти города предприняли несколько попыток изменить ситуацию. В 2017 году Алексей Пантюхин даже был дисквалифицирован судом на 10 месяцев, но УК «ЖЭУ» по-прежнему управляет десятками многоквартирных домов в Можге.
МУП «ЖКХ» Можги смогло получить контроль над большинством потребителей энергоресурсов в городе, но ситуация осложняется огромными долгами перед энергетиками. Так, по газу на конец сентября 2018 года долг достиг 85,7 млн рублей
. По электричеству еще летом задолженность составляла порядка 17 млн рублей. И та, и другая цифры – рекордные среди всех управляющих компаний Удмуртии.
Источник информагентства «Сусанин», пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что совокупные долги МУП «ЖКХ» близки к 150 миллионам рублей. Население и основные потребители энергоресурсов достаточно дисциплинированно платят за тепло, горячую воду и электричество. Долги постепенно гасятся, но очень медленно. В итоге муниципальное предприятие провело серьезную работу, и город в принципе к зиме подготовлен, но у предприятия не хватает средств на модернизацию.
При этом на предприятии работает 400 человек. По словам нашего анонимного собеседника, увольнение половины из них не скажется на исполнении предприятием своих обязательств. По мнению специалиста, сокращения могу стать драйвером роста предприятия.
Министр строительства и ЖКХ Иван Ястреб подтвердил, что оптимизация – это единственный вход, чтобы вывести предприятие из долгового кризиса.