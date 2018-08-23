В Ижевске обжалуют решение ФАС об отмене конкурса по благоустройству Центральной площади

Сейчас в конкурсную документацию вносятся необходимые изменения.

Ижевск. Удмуртия. Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска и центр закупок Удмуртии намерены обжаловать решение регионального управления ФАС об отмене конкурса по благоустройству Центральной площади. Как рассказали в СБиДХ администрации города, сейчас в конкурсную документацию вносятся необходимые изменения.

Как сообщил начальник управления Александр Килин, 14 августа в УФАС поступила жалоба на положения аукционной документации от «Самарадортранссигнал» в части установления дополнительных требований к участникам закупки: допуск к СРО и требования к опыту работы подрядчика.

20 августа жалобу удовлетворили. Основные доводы ведомства сводились к тому, что в пояснительной записке к проектной документации указано, что будет проводиться капитальный ремонт объекта и виды работ, указанные в проекте, относятся к капитальному ремонту.

В свою очередь, представители Регионального центра закупок Удмуртии и «СбиДХ» указали, что проектная документация разработана в том числе на работы по капитальному ремонту, однако они запланированы на вторую очередь реализации проекта, а не на первую, работы по которой выставлены на торги.

«Помимо этого заказчиком представлена судебная практика 2015 года по подобному случаю, когда решением Арбитражного суда требование о допуске СРО при выполнении работ по благоустройству сквера у администрации города Ижевска было принято незаконным», - говорится в сообщении.

Однако данные доводы ФАС во внимание приняты не были.

«Процедура торгов на выполнение работ по благоустройству Центральной площади будет запущена вновь», - пояснили в администрации Ижевска.

Проект реконструкции площади ранее представили общественности.