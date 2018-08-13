Горячую воду отключат в 161 доме Ижевска

Плановый ремонт трубопроводов рассчитан до 26 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жители 161 дома в Ижевске останутся без горячей воды. Как сообщает пресс-служба ООО «УКС», гидравлические испытания пройдут в Октябрьском районе города с 13 по 26 августа.

Трубопроводы проверят на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя для выявления дефектов и последующего ремонта. Это обязательная процедура, предусмотренная правилами эксплуатации теплосетей и необходимая для их подготовки к прохождению отопительного сезона.

В связи с испытаниями тепловых магистралей со 13 по 26 августа планово прекратят нагрев горячей воды по следующим адресам:

- улица 50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33;

- улица 9-я Подлесная 2, 4, 6;

- улица Карла Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457;

- улица Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58;

- улица Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377;

- улица Холмогорова 3, 15;

- улица Школьная 36, 38, 40, 42.

- улица Авангардная 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 6в, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;

- улица Грибоедова 30а;

- улица Льва Толстого 7а, 9, 11, 24, 26, 26а, 28;

- улица Редукторная 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- улица Редукторный 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

- улица Репина 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 40;

- улица Серова 65, 67, 69, 79;

- улица Софьи Ковалевской 2, 4, 4а, 5, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 22;

- улица Тимирязева 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;

- улица Удмуртская 304;

- улица Шишкина 1а, 3.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций (выход воды, провалы, промоины, выброс грунта) компания просит немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545, 903-500 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).