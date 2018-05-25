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Летом 2018 года в Ижевске благоустроят 36 дворов

16:00, 25 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:00, 25 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское пространство\n#комфорт\n#ремонт
Фото: @arzik2
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Ремонт пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ижевск. Удмуртия. Летом 2018 года Ижевске благоустроят 36 дворов. Как сообщает пресс-служба администрации города, уже завершена процедура согласования дизайн-проектов дворов.

Ремонт в 2018 году проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в Ижевске благоустроят 36 дворов: Индустриальный район - 9; Ленинский район - 7; Октябрьский район - 6; Первомайский район - 7, Устиновский район - 7.

«На протяжении трёх месяцев служба благоустройства и дорожного хозяйства, районные администрации вместе с собственниками утверждали дизайн-проекты дворов… Каждый проект согласован старшими по домам и представителями управляющих компаний либо ТСЖ», - рассказал начальник управления благоустройства и транспорта муниципалитета Артём Богданов.

Он также сообщил, что запущены конкурсные процедуры и сформированы пять лотов по территориальному принципу. Определённые по итогам торгов подрядчики выйдут на работы во дворы в первой декаде июля.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано 67 дворовых территорий.

Отметим, что проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года. Основным требованием участия в программе для собственников было финансовое участие в выполнении работ.

16:00, 25 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
320
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское пространство\n#комфорт\n#ремонт

 

 

 


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