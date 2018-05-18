Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

Велопрогулка прошла в рамках всероссийской акции.

Ижевск. Удмуртия. Работники администрации Ижевска присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде» в пятницу, 18 мая. Как сообщает пресс-служба ижевской мэрии, акцию поддержали замглавы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков и руководитель управления благоустройства и транспорта Артём Богданов.

«Обычно я хожу на работу пешком, но сегодня всероссийская акция «На работу на велосипеде», и я решил в ней поучаствовать», - сказал Дмитрий Чистяков.

Он отметил, что проведение такой акции - отличная идея. Чистяков призвал ездить на работу на велосипеде не только сегодня, но и каждый летний, солнечный день.

Артём Богданов также сказал, что утро для велопрогулки выдалось замечательным: «Я бы с удовольствием ездил на работу на велосипеде каждый день, но тогда не получится соблюдать дресс-код. Сегодня пятница, поэтому оделся более неформально. С удовольствием поддержал акцию, заодно проверил качество велодорожек в Ижевске. У нас есть отдельные участки, где нужно подремонтировать бордюры и ливневые решётки, провести ямочный ремонт. Со временем это сделаем, тогда велосипедистам передвигаться по городу будет еще комфортнее».