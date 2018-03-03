  • $ 56.66 ↑
  • € 69.47 ↑

Полигон для хранения отходов деятельности ликвидации химоружия появится в Камбарке

11:30, 03 марта, 2018
11:30, 03 марта, 2018
1629
0
#химразоружение\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#химия\n#химическое оружие
Фото: химразоружение.рф
1629
0

Запустить его работу планируется в 2020 году.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке появится полигон для измельчения и термообезвреживания отходов, которые получены при ликвидации последствий уничтожения химического оружия. Об этом сообщает Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия.

«В специально созданных корпусах будут подвергать резке, измельчению и термообезвреживанию твердые отходы, полученные при проведении работ по ликвидации последствий уничтожения химического оружия. Эти отходы III и IV классов опасности впоследствии тут же будут складироваться и храниться», - отмечается в сообщении.

Полигон появится на территории завода по уничтожению химоружия. Запустить его работу планируется в 2020 году.

11:30, 03 марта, 2018
1629
0
#химразоружение\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#химия\n#химическое оружие

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

12:34, 01 марта, 2018
13233

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

11882
10:08, 27 февраля, 2018

Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

6195
15:45, 01 марта, 2018

75 первоклассников пойдут в новую школу в Ижевске

5934
15:40, 25 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

5093
18:05, 01 марта, 2018

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

19:24, 27 февраля, 2018
2763

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2504
15:14, 25 февраля, 2018

Сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпиада в Пхёнчхане

2433
10:59, 25 февраля, 2018

Россельхознадзор запретил ввозить молоко и сливки из Белоруссии

2199
11:50, 26 февраля, 2018

В Пермском крае 6 человек погибли в результате пожара в общежитии

2180
09:14, 27 февраля, 2018

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

17:36, 26 февраля, 2018
2931

В Пхёнчхане завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2018

2239
17:33, 25 февраля, 2018

В Индии молодоженам на свадьбу подарили бомбу

2169
12:39, 25 февраля, 2018

Ученые доказали, что красное вино помогает от кариеса и болезней десен

2135
19:19, 26 февраля, 2018

В Неаполе прошел первый за полвека снегопад

2043
16:54, 27 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

02 марта, 2018

Выборы-2018: как проголосовать по месту нахождения?

02 марта, 2018

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

01 марта, 2018