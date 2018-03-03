Полигон для хранения отходов деятельности ликвидации химоружия появится в Камбарке

Запустить его работу планируется в 2020 году.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке появится полигон для измельчения и термообезвреживания отходов, которые получены при ликвидации последствий уничтожения химического оружия. Об этом сообщает Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия.

«В специально созданных корпусах будут подвергать резке, измельчению и термообезвреживанию твердые отходы, полученные при проведении работ по ликвидации последствий уничтожения химического оружия. Эти отходы III и IV классов опасности впоследствии тут же будут складироваться и храниться», - отмечается в сообщении.

Полигон появится на территории завода по уничтожению химоружия. Запустить его работу планируется в 2020 году.