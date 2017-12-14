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      Глава Ижевска прокомментировал возможную концессию по сетям «Ижводоканала»

      14:25, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:25, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      319
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#договор
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      319
      0

      По словам Юрия Тюрина, на данный момент предприятие имеет сбалансированную экономику и в состоянии обслуживать свои сети.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска прокомментировал возможную концессию по сетям «Ижводоканала». По словам Юрия Тюрина, на данный момент предприятие имеет сбалансированную экономику и в состоянии обслуживать свои сети. Об этом градоначальник рассказал журналистам после очередной сессии Гордумы.

      «Идея концессии обсуждается, но сегодня выгодного варианта мы не видим. Концессия приемлема тогда, когда есть хорошие вложения и отдача. Так, как мы работали по тепловым сетям. Такого предложения сегодня у нас нет. Мы надеемся только на свои силы и у нас это получается. Водоканал даже ожидает по этому году 32 млн и из прибыли может вложить в развитие сетей. В целом сегодня водоканал стабильно работающее предприятие со сбалансированной экономикой», - рассказал Юрий Тюрин.

      По его словам, в следующем году предприятие может вложить в реконструкцию сетей около 100-120 млн рублей.

      «В состоянии обслуживать те сети, которые есть и на следующий год мы надеемся, что вложим 100-120 млн рублей в реконструкцию сетей за счет собственных средств водоканала», - сказал Тюрин.

      Напомним, что ранее возможную концессию журналисты обсудили на пресс-конференции с председателем правления ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером. Он сказал, что компания не рассматривает концессию, однако у «Т Плюс» есть дочерние предприятия, которым такой вид сотрудничества может быть интересен.

      14:25, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      319
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#договор

       

       

       

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