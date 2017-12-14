По словам Юрия Тюрина, на данный момент предприятие имеет сбалансированную экономику и в состоянии обслуживать свои сети.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска прокомментировал возможную концессию по сетям «Ижводоканала». По словам Юрия Тюрина, на данный момент предприятие имеет сбалансированную экономику и в состоянии обслуживать свои сети. Об этом градоначальник рассказал журналистам после очередной сессии Гордумы.

«Идея концессии обсуждается, но сегодня выгодного варианта мы не видим. Концессия приемлема тогда, когда есть хорошие вложения и отдача. Так, как мы работали по тепловым сетям. Такого предложения сегодня у нас нет. Мы надеемся только на свои силы и у нас это получается. Водоканал даже ожидает по этому году 32 млн и из прибыли может вложить в развитие сетей. В целом сегодня водоканал стабильно работающее предприятие со сбалансированной экономикой», - рассказал Юрий Тюрин.

По его словам, в следующем году предприятие может вложить в реконструкцию сетей около 100-120 млн рублей.

«В состоянии обслуживать те сети, которые есть и на следующий год мы надеемся, что вложим 100-120 млн рублей в реконструкцию сетей за счет собственных средств водоканала», - сказал Тюрин.

Напомним, что ранее возможную концессию журналисты обсудили на пресс-конференции с председателем правления ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером. Он сказал, что компания не рассматривает концессию, однако у «Т Плюс» есть дочерние предприятия, которым такой вид сотрудничества может быть интересен.