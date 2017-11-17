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      Обсуждение дизайн-кода Ижевска начнется в декабре

      08:30, 17 ноября, 2017
      08:30, 17 ноября, 2017
      478
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      #благоустройство\n#бизнес\n#Ижевск\n#Александр Свинин
      Фото: @arzik2
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      На этот раз планируется разработать правила не только для центра, но и для другой части города.

      Ижевск. Удмуртия. В декабре в Ижевске начнется обсуждение дизайн-кода города. Как сообщил и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, сейчас центральные улицы города малопривлекательны из-за темноты и вывесок магазинов, занимающих большую часть фасадов домов. Он напомнил, что сейчас предприниматели обязаны представить вывески в городское управление архитектуры, которое дает рекомендации, как лучше адаптировать рекламу.

      «Вообще-то, когда вы делаете вывеску, вы эту вывеску обязаны предоставить в управление архитектуры. Они дают рекомендации. Эти рекомендации, я посмотрел, в 95% случаев предприниматели не воспринимают», - обратился Свинин к бизнес-сообществу на форуме «БизнесЛайфхаки».

      Приведение вывесок к единым требованиям, это лишь первый шаг в благоустройстве. «Следующий шаг – это подсветка фасадов. В Ижевске просто темно. У нас здания не освещаются фасады. У нас освещается два фасада в городе – глава и правительство. Хорошо 5-10 зданий, но Пушкинская у нас темная, площадь у нас темная», - сказал и.о. вице-премьера.

      Общественные обсуждения дизайн-кода столицы Удмуртской Республики начнутся в декабре. Своим мнением о том, как должны выглядеть фасады домов, смогут поделиться все желающие. «В декабре у нас начнутся слушания по новому дизайн-коду всего города. Не одного квадрата в центре, а всего. Давайте вместе в течение декабря требования к дизайн-коду разработаем», - предложил Александр Свинин.

      Напомним, что ранее глава Ижевска Юрий Тюрин сообщил, что дизайн-код примут до конца года

      Дизайн-код - это свод правил оформления фасадов, касающийся, в том числе, и внешнего вида коммерческой рекламы. В Ижевске его разработкой занялись несколько лет назад.

       

      LIVE:: мастер-класс и.о. вице-премьера Удмуртии Александра Свинина

      "Государственно-частное партнёрство - как найти точки соприкосновения?" Multistreaming with https://restream.io/

      08:30, 17 ноября, 2017
      478
      0
      #благоустройство\n#бизнес\n#Ижевск\n#Александр Свинин

       

       

       

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