Обсуждение дизайн-кода Ижевска начнется в декабре

На этот раз планируется разработать правила не только для центра, но и для другой части города.

Ижевск. Удмуртия. В декабре в Ижевске начнется обсуждение дизайн-кода города. Как сообщил и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, сейчас центральные улицы города малопривлекательны из-за темноты и вывесок магазинов, занимающих большую часть фасадов домов. Он напомнил, что сейчас предприниматели обязаны представить вывески в городское управление архитектуры, которое дает рекомендации, как лучше адаптировать рекламу.

«Вообще-то, когда вы делаете вывеску, вы эту вывеску обязаны предоставить в управление архитектуры. Они дают рекомендации. Эти рекомендации, я посмотрел, в 95% случаев предприниматели не воспринимают», - обратился Свинин к бизнес-сообществу на форуме «БизнесЛайфхаки».

Приведение вывесок к единым требованиям, это лишь первый шаг в благоустройстве. «Следующий шаг – это подсветка фасадов. В Ижевске просто темно. У нас здания не освещаются фасады. У нас освещается два фасада в городе – глава и правительство. Хорошо 5-10 зданий, но Пушкинская у нас темная, площадь у нас темная», - сказал и.о. вице-премьера.

Общественные обсуждения дизайн-кода столицы Удмуртской Республики начнутся в декабре. Своим мнением о том, как должны выглядеть фасады домов, смогут поделиться все желающие. «В декабре у нас начнутся слушания по новому дизайн-коду всего города. Не одного квадрата в центре, а всего. Давайте вместе в течение декабря требования к дизайн-коду разработаем», - предложил Александр Свинин.

Напомним, что ранее глава Ижевска Юрий Тюрин сообщил, что дизайн-код примут до конца года.

Дизайн-код - это свод правил оформления фасадов, касающийся, в том числе, и внешнего вида коммерческой рекламы. В Ижевске его разработкой занялись несколько лет назад.