Более 4 тыс обращений поступило в центры обслуживания потребителей филиала «Удмуртэнерго» за первый квартал 2017 года

Большую часть из них составили заявки на услуги по технологическому присоединению.

Ижевск. Удмуртия. За первые три месяца этого года в центры обслуживания потребителей и Информационные центры районов электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступило 4017 обращений. Большую часть составили заявки на услуги по технологическому присоединению, приему или выдаче документов, переоформлению мощности, оказанию дополнительных услуг.

Почти 3 тыс обращений поступило от физических лиц. У представителей юридических лиц вопросы к филиалу «Удмуртэнерго» возникали 1019 раз. По-прежнему высоким остается число потребителей, которые лично приходили в Центры обслуживания потребителей и районы электрических сетей - 79%. По сравнению с прошлым годом заявители стали чаще пользоваться услугами контакт-центра - 14,6% обращений поступили по звонку на горячую линию МРСК Центра и Приволжья; 3,1% обратились письменно, столько же человек воспользовались услугами интернет-приемной.

Большое внимание сотрудники филиала «Удмуртэнерго» уделяют мероприятиям, направленным на улучшение клиентского обслуживания. Ежегодно проводится анкетирование, опрос потребителей о качестве работы компании. Результаты анализа прошлого года и первого квартала этого показали, что все участники анкетирования выразили удовлетворенность качеством обслуживания.

На официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» работает интернет-приемная. С её помощью потребители могут дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям компании электроустановок мощностью до 150 кВт с возможностью отслеживания хода ее выполнения в режиме on-line.

Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители также могут обратиться на «горячую линию» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно подать и через единый интернет-портал ПАО «Россети» по технологическому присоединению Портал-тп.рф.

Центр обслуживания потребителей в г. Ижевске (ул. Советская, 30) работает с посетителями по графику: понедельник – среда с 8:00 до 17:00 (без перерыва) – по всем вопросам, среда - пятница - с 8:00 до 17:00 (без перерыва) - выдача готовых документов, интерактивное заочное обслуживание (почта, телефон, интернет). Суббота и воскресенье - выходные дни.