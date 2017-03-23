Об этом 22 марта 2017 года сообщил заместитель главы по архитектуре, строительству и имущественным отношениям Александр Морданов.

Воткинск. В Воткинске началась реставрация дома Овчинникова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на замглавы по архитектуре, строительству и имущественным отношениям Александра Морданова.

Дом Овчинникова был построен в начале XX века. Его уникальным отличием является деревянный декор. Примеров подобного зодчества в республике больше нет. На протяжении десятилетий в здании располагался детский сад и различные учреждения. В настоящее время собственником здания является ООО «Стройэксперт».

В пресс-службе отметили, что весной 2017 года в администрацию города начали поступать обращения горожан, из которых следовало, что дом разбирают.

«На самом деле происходит следующее: собственником здания было получено разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а именно ремонту и приспособлению для современного использования. Руководство ООО «Стройэксперт» письменно уведомило администрацию города о том, что в марте 2017 года начинаются работы на основании полученного разрешения. Срок окончания работ определен до 31 декабря 2019 года», - говорится в сообщении.

21 марта дом Овчинникова посетили руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков и начальник отдела туризма администрации Воткинска Татьяна Кривилева.

По оценке специалистов, начавшиеся работы не вызвали претензий по качеству их проведения. Полный разбор дома не предполагается, ведется лишь демонтаж дощатых конструкций, поврежденных при протекании кровли. Планируется укрепление фундамента, восстановление деревянной резьбы, украшающей фасад и навесных эркеров.