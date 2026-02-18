Ижевск. Удмуртия. В день празднования Сретения Господня митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин посетил храм святой мученицы Татьяны, где встретился с воспитанниками воскресной школы для слепых и слепоглухих детей и их родителями. Главной темой встречи стал скорый переезд школы в новое просторное помещение. Об этом сообщили в епархиальной пресс-службе.

Воскресная школа для детей с нарушением зрения и слуха действует при Свято-Троицком соборе Ижевска с 2017 года и остается одним из немногих подобных учреждений в России. Сегодня в ней занимаются порядка 15–20 семей.

Скоро занятия начнутся на новой площадке — в Духовно-просветительском центре Ижевской епархии при Татианинском храме на улице Свердлова. Владыка Викторин лично провел для детей экскурсию по новому зданию. Для ребят с особенностями развития здесь оборудованы просторные классы, специальные санузлы, библиотека с детской литературой и трапезная. Все помещения расположены под одной крышей с храмом, что делает их максимально доступными.

Руководитель школы матушка Валентина Матюшина рассказала, что в обучении особенных детей задействуют все каналы восприятия, кроме зрения: слух, обоняние, осязание и вкус. Воспитанники не только изучают Закон Божий на слух, но и тактильно знакомятся с церковной утварью, шьют, лепят, пекут пряники и куличи к праздникам.

«Сейчас ведётся работа над методическим пособием по обучению незрячих детей основам православия. Есть запросы из других городов, пришло время структурировать и масштабировать все наши наработки», — поделилась матушка Валентина.

Помимо занятий, воспитанники участвуют в богослужениях и ездят в паломнические поездки по святым местам России и Удмуртии, где для них организуют специальные тактильные экскурсии.