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Для ускорения строительства ДШИ №3 в Ижевске ответственные чиновники будут собираться еженедельно

12:00, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Для ускорения строительства ДШИ №3 в Ижевске ответственные чиновники будут собираться еженедельно
12:00, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Ижевск\n#ДШИ №3
Фото: Минкультуры УР
49
0

Министр культуры Удмуртии обязал проводить оперативные совещания как на объекте, так и в Минкульте.

Ижевск. Удмуртия. В Министерстве культуры Удмуртии состоялось рабочее совещание, касающееся строительства Детской школы искусств №3 имени М. И. Глинки в Ижевске. Об этом в соцсетях сообщил министр культуры республики Владимир Соловьёв.

Напомним, ранее министр посетил долгострой, который не могут сдать с 2013 года. 

На встречу к министру пригласили ключевых участников процесса — замглавы Ижевска по вопросам ЖКХ и строительства, начальника Управления по культуре и туризму Ижевска, начальника Управления строительства Ижевска, представители МКУ «Горстрой», подрядной организации, а также директора ДШИ №3 и депутата Городской думы.

«Детально обсудили текущее состояние строительных работ и наметили конкретные шаги по ускорению их темпов. Было принято решение о проведении еженедельных оперативных совещаний как на объекте, так и в стенах Министерства культуры. Это позволит нам оперативно реагировать на возникающие вопросы, эффективно координировать действия всех задействованных сторон и ускорить завершение строительных работ», — сообщил министр.

12:00, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Ижевск\n#ДШИ №3