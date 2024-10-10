Для ускорения строительства ДШИ №3 в Ижевске ответственные чиновники будут собираться еженедельно

Ижевск. Удмуртия. В Министерстве культуры Удмуртии состоялось рабочее совещание, касающееся строительства Детской школы искусств №3 имени М. И. Глинки в Ижевске. Об этом в соцсетях сообщил министр культуры республики Владимир Соловьёв.

Напомним, ранее министр посетил долгострой, который не могут сдать с 2013 года.

На встречу к министру пригласили ключевых участников процесса — замглавы Ижевска по вопросам ЖКХ и строительства, начальника Управления по культуре и туризму Ижевска, начальника Управления строительства Ижевска, представители МКУ «Горстрой», подрядной организации, а также директора ДШИ №3 и депутата Городской думы.

«Детально обсудили текущее состояние строительных работ и наметили конкретные шаги по ускорению их темпов. Было принято решение о проведении еженедельных оперативных совещаний как на объекте, так и в стенах Министерства культуры. Это позволит нам оперативно реагировать на возникающие вопросы, эффективно координировать действия всех задействованных сторон и ускорить завершение строительных работ», — сообщил министр.