Министр культуры Удмуртии посетил долгострой ДШИ №3 Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв провёл плановый объезд учреждений культуры, в которых проводятся строительные работы. Целью визита стал промежуточный контроль за ходом строительных работ и оценка их текущего состояния, отметил министр в соцсетях.

В частности, Владимир Соловьёв посетил Детскую школу искусств №3 имени М. И. Глинки. Напомним, новое здание планировали открыть в сентябре 2024 года.

«Здесь кипит строительная деятельность: многое уже сделано, но предстоит ещё большой объём работ. Несмотря на некоторое отставание от графика, принимаются все необходимые меры для его ликвидации в кратчайшие сроки», — отметил министр.

Он напомнил, что ремонтные и строительные работы проводятся за счёт средств регионального бюджета.