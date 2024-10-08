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Министр культуры Удмуртии посетил долгострой ДШИ №3 Ижевска

16:10, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Министр культуры Удмуртии посетил долгострой ДШИ №3 Ижевска
16:10, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Ижевск\n#ДШИ №3
Фото: Минкультуры УР
127
0

По словам чиновника, на объекте «кипит строительная деятельность».

Ижевск. Удмуртия. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв провёл плановый объезд учреждений культуры, в которых проводятся строительные работы. Целью визита стал промежуточный контроль за ходом строительных работ и оценка их текущего состояния, отметил министр в соцсетях.

В частности, Владимир Соловьёв посетил Детскую школу искусств №3 имени М. И. Глинки. Напомним, новое здание планировали открыть в сентябре 2024 года. 

«Здесь кипит строительная деятельность: многое уже сделано, но предстоит ещё большой объём работ. Несмотря на некоторое отставание от графика, принимаются все необходимые меры для его ликвидации в кратчайшие сроки», — отметил министр.

Он напомнил, что ремонтные и строительные работы проводятся за счёт средств регионального бюджета.

16:10, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Ижевск\n#ДШИ №3