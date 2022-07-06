Проект веб-сервиса для диагностики болезни Паркинсона от студентов из Удмуртии выиграл грант в 1 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Проект студентов Удмуртского госуниверситета по созданию веб-сервиса для диагностики болезни Паркинсона выиграл 1 млн рублей на конкурсе от фонда содействия инновациям «Студенческий стартап». Об этом «Сусанину» рассказал руководитель проекта, магистрант Института естественных наук Данил Комышев.

«Конкурс проходит по семи направлениям, одно из них — медицина и технологии здоровьесбережения, куда входит наш проект. УдГУ уже не первый год подает на грант фонда содействия инновациям. В 2020 году это был грант «Умник», в котором победила молодой физик из ИМИТиФ с проектом перчатки-тремографа, разработанной совместно с ИЕН, для диагностики болезни Паркинсона на основе частоты тремора», — рассказал Данил Комышев.

Он отметил, что его команда также подавала свой проект на «Умника» в 2021 году, но безуспешно.

«На этот раз мы выиграли целый миллион рублей. Но мы понимаем ответственность и выполним все условия фонда. За год мы планируем запустить полноценный бизнес и начать пилотное внедрение в медицинские учреждения», — заверил собеседник издания.

Напомним, ранее проект веб-сервиса от студентов УдГУ занял первое место на интенсиве «DemoDay» Университета Иннополис, ребята получили сертификат на 300 тыс. рублей.

«Если сравнивать с грантом «Startuphouse Universities», то новый грант — деньги подотчётные. Сам факт победы сильно мотивирует развивать наш проект до полноценного коммерческого продукта», — подчеркнул Данил Комышев.

Отметим, что студенческий проект выполнялся в рамках планов работы консорциума УдГУ и ИГМА «Интеллектуальный капитал устойчивого развития региона». Он направлен на выполнение программы «Приоритет-2030», в которой участвует университет, в рамках реализации одного из её проектов — «Новое качество жизни: нейропротективные технологии».