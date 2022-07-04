Стартап УдГУ по диагностике болезни Паркинсона занял I место на интенсиве в Иннополисе

Ижевск. Удмуртия. Стартап Удмуртского госуниверситета занял первое место на интенсиве «DemoDay» Университета Иннополис в Татарстане. Как сообщила пресс-служба вуза, свои идеи презентовали 25 фаундеров из 35 вузов России. Студенты УдГУ Денис Козлов, Данил Комышев и Константин Новожилов получили сертификат на продвижение и доработку проекта «Веб-сервис на основе методов машинного обучения для диагностики болезни Паркинсона».

Как рассказал «Сусанину» руководитель проекта Данил Комышев, проект появился из совместной работы Института естественных наук и Института математики, информатики и физики.

«Мой преподаватель Андрей Валерьевич Поярков организовал научный кружок, одними из участников которого были мы с моим хорошим товарищем Константином Новожиловым. Основной научной темой кружка было машинное обучение, помимо этого я вёл это направление в IT-Кубе. Андрей Валерьевич предложил работать над медицинским проектом с биологами и физиологами из ИЕН», — рассказал Данил Комышев.

Он отметил, что активная работа над проектом началась весной 2021 года, позвав Константина работать вместе на проекте. Тогда студенты написали модель и серверную часть, но сейчас уже Константин больше на серверной части проекта, а Данил работает с нейронной моделью.

Уже к лету 2021 года ребята обработали данные и разработали модель, она показывала около 72% точности. Тем временем студенты закончили бакалавриат на ИМИТиФ и поступили в магистратуру. В связи с тем, что УдГУ выиграл грантовую программу «Приоритет 2030», проект получил новое дыхание.

«Научный руководитель проекта и мой преподаватель (я поступил на магистратуру в ИЕН) Сергей Павлович Кожевников попросил своего студента и нашего будущего коллегу Дениса Козлова заполнить заявку на грант «Студенческий стартап» и защититься, использовав наши старые материалы и наше согласие, пока мы развивали наш проект. Инициативный молодой человек также подал заявку на пару акселераторов, в числе которых находился «STARTUPHOUSE UNIVERSITIES». И так за месяц прошли оффлайн и онлайн интенсивы, где нас учили успешному успеху и созданию бизнес-модели. За месяц мы отполировали сам проект, его презентацию и бизнес-модель. Несмотря на сильную конкуренцию, наш проект победил», — рассказал Данил Комышев.

В проекте Данил является CEO — лидером и специалистом по Data Science, Константин — CTO (технический руководитель), Денис — Bio-Adviser (консультант по медицине и нейрофизиологии).

Собеседник пояснил, что проект — это веб-сервис для диагностики болезни Паркинсона. По статистике за 2020 год, было 200 тыс. людей с болезнью Паркинсона и каждый год их прибавляется на 20 тысяч. Традиционно считалось, что болезнь проявляется после 40 лет, но новые исследования показывают, что болезнь молодеет, и это подтверждается появлением пациентов немногим старше 30 лет.

«Мы используем машинное обучение для анализа данных ЭЭГ, тем самым получая показатель вероятности наличия болезни Паркинсона. Данные для обучения модели нейронной сети предоставил Республиканский центр болезни Паркинсона и расстройств движений Удмуртии. Мы планируем предоставлять услугу частным клиникам и государственным больницам за небольшую сумму», — отметил Данил Комышев.

Веб-сервис позволит быстро и точно проводить первичную диагностику болезни. Врачу или лаборанту достаточно просто загрузить анонимизированные данные исследования на сайт и практически мгновенно получить результат анализа.

«У нас есть мечта — сделать этот методом диагностики, для этого будем добиваться добавления этого метода в стандартную диспансеризацию, проводимую Минздравом России. Именно ранняя диагностика позволит замедлить течение болезни. Надо понимать, что этот метод также подходит для диагностики других нейродегенеративных болезней, над чем мы и продолжаем работать», — признался Данил Комышев.

На данный момент ребята работают с одной из частных клиник для пилотного внедрения своего проекта.