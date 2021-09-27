Шесть школ и два детсада закрыли в Удмуртии на карантин из-за коронавируса

11 учреждений республики на карантине из-за ОРВИ.
Ижевск. Удмуртия. Восемь образовательных учреждений Удмуртии закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики в понедельник, 27 сентября.
«В республике по ковиду закрыто восемь учреждений: 2 детских сада и 6 школ. По ОРВИ закрыто 11 учреждений: 3 детских сада и 8 школ», — пояснили в министерстве.
Из-за коронавируса в Удмуртии на карантин закрыты:
- детский сад «Сказка» Балезинского района;
- Васькинский детский сад Сюмсинского района;
- Пинязьская школа Каракулинского района;
- Чепецкая школа Кезского района;
- Селтинская школа;
- Васькинская школа Сюмсинского района;
- Столичный лицей в Ижевске;
- Светлянская школа-интернат.
В общей сложности на карантине находятся 346 групп (классов).
Из-за ОРВИ в Удмуртии на карантин закрыто:
- Арзамасцевский детский сад Каракулинского района;
- Кокманский детский сад Красногорского района;
- Лонки-Ворцинский детский сад Игринского района;
- Степаненская школа Кезского района;
- Арзамасцевская школа Каракулинского района;
- Каракулинская школа;
- Кулюшевская школа Каракулинского района;
- Трубашурская школа-сад Глазовского района;
- Муки-Каксинская школа Сюмсинского района;
- школа №69 в Ижевске;
- школа №7 в Сарапуле.
В общей сложности на карантине из-за ОРВИ находится 331 группа (класс).