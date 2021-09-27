Шесть школ и два детсада закрыли в Удмуртии на карантин из-за коронавируса

11 учреждений республики на карантине из-за ОРВИ.

Ижевск. Удмуртия. Восемь образовательных учреждений Удмуртии закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики в понедельник, 27 сентября.

«В республике по ковиду закрыто восемь учреждений: 2 детских сада и 6 школ. По ОРВИ закрыто 11 учреждений: 3 детских сада и 8 школ», — пояснили в министерстве.

Из-за коронавируса в Удмуртии на карантин закрыты:

- детский сад «Сказка» Балезинского района;

- Васькинский детский сад Сюмсинского района;

- Пинязьская школа Каракулинского района;

- Чепецкая школа Кезского района;

- Селтинская школа;

- Васькинская школа Сюмсинского района;

- Столичный лицей в Ижевске;

- Светлянская школа-интернат.

В общей сложности на карантине находятся 346 групп (классов).

Из-за ОРВИ в Удмуртии на карантин закрыто:

- Арзамасцевский детский сад Каракулинского района;

- Кокманский детский сад Красногорского района;

- Лонки-Ворцинский детский сад Игринского района;

- Степаненская школа Кезского района;

- Арзамасцевская школа Каракулинского района;

- Каракулинская школа;

- Кулюшевская школа Каракулинского района;

- Трубашурская школа-сад Глазовского района;

- Муки-Каксинская школа Сюмсинского района;

- школа №69 в Ижевске;

- школа №7 в Сарапуле.

В общей сложности на карантине из-за ОРВИ находится 331 группа (класс).