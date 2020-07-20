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Вопросы для Большого этнографического диктанта предложили придумать жителям Удмуртии

16:05, 20 июля, 2020
Анна Торхова
Вопросы для Большого этнографического диктанта предложили придумать жителям Удмуртии
16:05, 20 июля, 2020
Анна Торхова
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#знания
Фото: vk.com/miretno18
98
0

Задания могут отражать темы обычаев, культуры, языка, 100-летия государственности республики.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили придумать вопросы для Большого этнографического диктанта. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

Для участия в конкурсе желающие могут разработать один или несколько вопросов в форме теста с одним правильным ответом. Они могут касаться обычаев, культуры, образа жизни, языка, религии народов республики. Также приветствуются вопросы на тему 100-летия государственности Удмуртии, вклада жителей в Победу в Великой Отечественной войне, а также 260-летия Ижевска.

Прислать их можно до 31 августа по адресу: b.diktant@mail.ru.

Авторов самых интересных вопросов ждут призы.

Напомним, Большой этнографический диктант – это проверка знаний об истории страны. В этом году акция пройдет в 5 раз. Тест включает в себя 30 вопросов, 20 из которых – для всех, 10 вопросов посвящены субъекту, в котором проходит диктант.

16:05, 20 июля, 2020
Анна Торхова
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#знания

 

 

 


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