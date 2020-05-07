Четыре вуза Удмуртии получат более 9 млн рублей на реализацию молодежных проектов

Учебные заведения стали победителями Всероссийского конкурса.

Ижевск. Удмуртия. Четыре вуза из Удмуртии стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова на своей странице «ВКонтакте» в четверг, 7 мая.

По словам министра, вузы получат из федерального бюджета на реализацию проектов более 9 миллионов рублей.

Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко получит грант на реализацию двух проектов. Первый проект в 4,2 млн рублей — Всероссийский форум студенческих советов общежитий. Он направлен на развитие студенческого самоуправления в общежитиях. Второй медиапроект в 700 тыс. рублей «Помним, чтобы жить» предусматривает проведение форума для студентов Приволжского федерального округа.

Ижевская государственная медицинская академия получит 2 млн рублей на реализацию форума «Моя профессия — моё будущее», направленного на развитие студенческих отрядов.

Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова выиграл 1,8 млн рублей на организацию форума «ТехноИнновации – 2020».

Удмуртский государственный университет также получит грантовую поддержку в 400 тыс. рублей на проект «XI Ижевская модель ООН», который направлен на профилактику негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональное взаимодействие.

По условиям конкурса проекты должны быть воплощены в жизнь до конца 2020 года.