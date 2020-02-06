Национальную гимназию могут создать в Глазове

Первым шагом станет создание этнокультурных классов в школах.

Глазов. Удмуртия. В Глазове может появиться национальная гимназия, в которой будут изучать удмуртский язык, историю и традиции родного края. Об этом сообщает пресс-служба «Дома Дружбы народов».

Вопрос создания гимназии обсудили на совещании глава Глазова Сергей Коновалов, министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова и общественники. По итогам встречи приняли решение открыть гимназические классы, которые в будущем станут основой для национальной гимназии.

Классы могут появиться на базе глазовских школ №16 и №17. Акцент в обучении сделают не только на удмуртском языке, но и на изучении истории и традиций родного края. Названные школы готовы к внедрению этнокультурного компонента в процесс обучения.

Глазовский педагогический институт, у которого уже есть опыт методической поддержки школ, поможет в реализации будущей программы. У вуза есть возможности подготовки учителей удмуртского языка и воспитателей национальных групп для детсадов.