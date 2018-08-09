За неделю в Ижевске выдали 15 тыс сертификатов допобразования

Родители получили логин и пароль для входа в навигатор образовательных программ.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выдали 15 тыс. сертификатов дополнительного образования за неделю. Об этом со ссылкой на слова и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Светланы Петровой сообщила пресс-служба города.
Напомним, что кампания началась 1 августа, в столице Удмуртии работают 42 центра выдачи, где родители получили логин и пароль к навигатору.
«С 20 августа на портале-навигаторе открывается доступ к выбору программ дополнительного образования. Для ижевских детей будут доступны более 2000 образовательных программ», - говорится в сообщении.
В рамках пилотного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», сертификат закрепляет за ребенком определенную сумму, в Ижевске это примерно 9 тыс. рублей. Этими деньгами в дальнейшем можно оплатить кружки и секции, которые входят в реестр «сертифицированных программ». Сертификаты необходимо получить детям от 5 до 18 лет.
Сертификат на детство
Еще одной значимой реформой в сфере дополнительного образования станет появление в Удмуртии регионального образовательного центра "Сириус". По словам министра образования республики Светланы Болотниковой, новый образовательный центр пока будет работать по двум направлениям: наука и спорт, в дальнейшем к этим векторам развития добавится и искусство.