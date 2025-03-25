Ижевск. Удмуртия. Общественная палата Удмуртии провела общественные слушания на тему «Как сохранить музей ИЗО?». Они были посвящены сохранению и потенциальному развитию Музея искусств Удмуртии, который сейчас расположен в старом полуаварийном здании на улице Кирова в Ижевске и остро нуждается в ремонте и увеличении площадей.

С предложением о подобном собрании выступила инициативная группа в составе доктора исторических наук Вадима Долгова, кандидатов искусствоведения Елены Ковычевой и Ирины Брекоткиной.

Напомним, история началась с того, что руководство музея отказало профессору Долгову в незамедлительном проведении Учёного совета при учреждении. И встреча в рамках Общественной палаты УР стала логическим продолжением попытки выстраивания диалога между всеми заинтересованными участниками культурного сообщества. В слушаниях принял участие министр культуры УР Владимир Соловьёв, представители Управления клиентоцентричности и бережливого управления УР, а также общественники и учёные, неразрывно связанные с культурой Удмуртии. Посетил мероприятие и известный историк-краевед, почётный гражданин Ижевска Евгений Шумилов.

Лейтмотив в начале собрания задала Елена Ковычева, чётко определив причины плохого состояния музея на современном этапе:

- власти не осознают значения изобразительного искусства как «воспитательного и образовательного феномена» и «не восполняемого ресурса» (при этом есть новый зоопарк, цирк, театры, библиотеки);

- художники не активны, не едины (хотя 5 организаций художников);

- искусствовед — редкая профессия, нет республиканского отделения АИС, нет систематической научной работы, есть кадровый голод;

- у коллектива нет сотрудничества с музейным сообществом, понимания современных требований;

- плохо налажено сотрудничество с бизнесом, политиками, туристическими организациями, учреждениями художественного образования.

Министр культуры, признавая и свою ответственность за состояние Музея искусств, пояснил, что войти в федеральные нацпроекты до сих пор невозможно. Ни старый формат, ни обновлённые инициативы Владимира Путина не включают в себя поддержку музеев как таковых. В текущих возможностях республика уже запланировала капитальный ремонт крыши здания, возможное обновление фасада. Вопрос о строительстве нового здания назрел «ещё позавчера», но в современных условиях сделать только лишь за счёт бюджета возможным не представляется.

Ирина Брекоткина представила общественности эскиз возможного развития уже имеющейся территории Музея искусств на улице Кирова. Он был подготовлен архитектурным бюро «Шевкунов и партнёры». На фото голубым цветом обозначено место потенциального фондохранилища, а красным — новый корпус общей площадью в 3 200 кв. метров, который бы мог примкнуть к нынешнему зданию. По словам архитектора, в нынешних ценах с учётом ПСД проект «красного корпуса» может быть оценён всего в 500 млн рублей.

Против идеи постройки нового корпуса на этом месте высказался первый директор УРМИИ (1980 – 1981) Евгений Шумилов.

«Считаю, что недопустимо что-то пристраивать к этому зданию. Пристройка нарушит симметрию, всю эту уютность, классичность. Его надо сохранять как отдельный объект для какой-то небольшой экспозиции, а строить совершенно отдельное здание для современного искусства. Мы уже говорили о Главном корпусе Ижевского оружейного завода. Классическое искусство, конечно, невозможно там экспонировать. Это производственное здание, и никуда производство от Главного корпуса не уйдёт. А музей современного искусства сделаем где-нибудь там на четвёртом этаже.

Единственная возможность для развития музея — предоставить площадку в историческом центре. Строить совершенно новое здание — точки ни один архитектор не найдёт. Я считаю, что возможно использование памятника архитектуры военного времени (начинали его строить в 1943 году) — Русский драмтеатр. Здание занимает сейчас «Айкай» — прекрасный ансамбль, но ему, извините, как корове седло это здание. Это народный, этнографический ансамбль; ему надо что-то этническое, среди зелени на лужайке — это будет прекрасно.

Есть ещё один вариант для музея современного искусства — старая типография на Пастухова, 13 — очень авангардное здание, для экспериментов», — резюмировал Евгений Шумилов.

Отметим, что основной проблемой для экспонирования современного искусства как раз являются малые площади, имеющиеся в Ижевске. Множество современных работ рассчитаны на довольно высокие пространства. Само здание бывшего Русского драмтеатра имени В. Г. Короленко на ул. Карла Маркса не подлежит ремонту ввиду неосушаемых подвалов и наличию чёрной плесени. А «Айкай» является не ансамблем песни и пляски, а государственным театром фольклорной песни и танца.

В ходе общественных слушаний также выступавшие давали советы по вхождению в грантовые проекты, делились рефлексией от сопричастности к искусству в прошлом, вспоминали лучшие музейные практики в других регионах.

Завершая работу, Елена Ковычева резюмировала, что в ходе двухчасового обсуждения были услышаны разные мнения.

«От того, что музей необходим, и возможности для этого есть. И вторая линия, которая говорит, что всё у нас хорошо и невозможно реформирование. Перепрыгнуть через невозможное нельзя. Мне кажется, мы должны найти общее решение — более позитивное, из невозможного надо сделать возможное. И привлечь к этой работе всех заинтересованных людей: деятелей культуры, общественность, власти и в первую очередь — бизнес, который готов будет финансировать проектирование и строительство музея. Как вы поняли, в инициативную группу вошли мечтатели — люди в силу своего профессионализма понимающие, что дальше так жить нельзя. И мы мечтаем о настоящем, новом, современном, соответствующем требованиям музее. И мы считаем, что это возможно», — сказала Елена Ковычева.

В ответ министр культуры признал, что проблемы есть, они понятны, но решаются они не так легко: «У меня нет розовых очков. Проблемы есть, и общими усилиями их надо решать».

Владимир Соловьёв согласился, что вопрос постоянной экспозиции можно считать решённым. За ближайшие полгода подготовят перечень работ, которые разместят в большом зале на первом этаже музея. Говоря о кадрах, министр призвал направлять желающих на целевое обучение в Пермь. Относительно реставраторов — уже получен позитивный отклик от руководства «Петергофа».

«Если нам нужен экспертный совет при музее — давайте при мне собираться. Стройка — точно не сегодняшний и не завтрашний день. Полмиллиарда сегодня найти, вписать в федеральный бюджет — мы не можем, нет такой статьи расходов. Региональный бюджет тоже не осилит такую сумму. В прошлом году на все мероприятия нашей отрасли было из него выделено всего 7 млн. Значит, нам пока жить с тем зданием и теми кадрами, которые есть. Мне стыдно, я учредитель, но за два года мы сделаем из имеющегося здания конфетку. Есть над чем работать, есть база», — заверил министр культуры.